Canon’dan 8K Video Çözünürlüğüne Sahip EOS R5

Görüntüleme teknolojileri lideri Canon, EOS R sistemini temel alarak geliştirdiği tam kare aynasız fotoğraf makinesi EOS R5 modelini tanıttı. 8K video ve görüntü sabitleme özelliklerinin yanı sıra yüksek hız, çözünürlük olanakları ile Canon EOS R5, tüm profesyoneller için ideal bir seçenek oluyor. Canon, EOS R5 ile hız ve çözünürlükte yeni standartlar belirlerken hareketli karelerin net yakalanmasını sağlıyor.



Video ve fotoğraf içerikleri yaratmak isteyenler için EOS R5, sinema filmi kalitesinde 8K çözünürlüklü video çekme olanağı da tanıyor. Aynı zamanda yüksek kaliteye sahip hareketli görselleri yakalama özelliği de sunuyor. Canon EOS R5, mevcut 4K standardının dört katı çözünürlük sunarak, içerik oluşturucuların 8K'da geniş çekim yapmasına olanak sağlıyor.



görüntü sabitleme teknolojisi ve RF lensleri ile fotoğraf ve video tutkunlarının ilgisini çeken EOS R5, Mekanik deklanşörle 12 kare/sn ve elektronik deklanşörle 20 kare/sn gibi yüksek hızı ve yüksek görüntü kalitesi sayesinde farklı görüntüler yakalıyor, bulanık olmayan net fotoğraf ve videoların elde edilmesine de yardımcı oluyor.



EOS R5, çekilen tüm fotoğraf ve videolar Canon'un bulut platformuna otomatik aktarılarak her yerde istenilen cihazdan görüntülenmesini sağlıyor. Otomatik görüntü transferi, tüm görüntülerin hareket halindeyken bile diğer tüm cihazlardan anında görüntülenmesini kolaylaştırıyor.