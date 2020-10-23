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Teknoloji
Haber Giriş: 23.10.2020 - 09:14 | Son Güncelleme:

Canon yeni yazıcılarını duyurdu: İşte öne çıkan özellikleri

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Canon yeni yazıcılarını duyurdu: İşte öne çıkan özellikleri
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Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Canon, bu kez PIXMA G serisi MegaTank ürün ailesine beş adet giriş seviyesi yazıcı ekledi.

Seriye eklenen yeni yazıcıların temel özellikleri arasında “çalışmama süresini” indirgemek adına değiştirilebilir bakım kartuşu bulunuyor. Ayrıca tankların daha hızlı doldurulabilmesi adına yeni mürekkep şişeleri ve ayarlara erişim için 2 satırlı LCD ekran yer alıyor. Şirketin iddiasına göre, maliyet ve verimlilik dengesini sağlayan ekonomik baskı modu, binlerce sayfanın yazdırılabilmesini sağlıyor.

Bu ürün serisi, bulut bağlantısı ve Wi-Fi desteğine sahip. 

Yazıcılar, tek bir siyah mürekkep şişesinden 6.000  sayfa üretirken ekonomi modunda  %26 oranla daha fazla baskı alıyor. Renkli baskıda ise performansı eski modellere göre 700 sayfa arttırılan MegaTank cihazlar, bir set renkli mürekkep şişesinden 7.700  sayfaya kadar çıktı alabiliyor. PIXMA G3460 ve PIXMA G2460, siyah baskıda 10,8 ipm ve renkli baskıda 6,0 ipm ile öne çıkıyor.

PIXMA G3460 ve PIXMA G3420 modelleri Apple AirPrint, Android için Mopria ve Canon PRINT uygulamasıyla uyumlu. Ayrıca, Canon’un Creative Park uygulaması kullanıcıların kişiselleştirilmiş kartların yanı sıra 3D kağıt el işleri hazırlamalarını sağlıyor.

Yazıcılar, kullanıcıların 1,2 m uzunluğa kadar afişler basmasına imkan veriyor. 

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