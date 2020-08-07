Canon siber saldırıya uğradı: Kullanıcı verilerini çaldırdı

Şirketlerin ve kullanıcıların korkulu rüyası haline gelen ve özellikle de pandemi süresince daha da artan siber saldırıların son kurbanı Canon oldu. Fidye saldırılarına uğrayan şirketin verilerine erişen hacker'lar, bu verileri şifreledi ve verilerini geri vermek kaydıyla fidye istedi.



Fidye yazılımı saldırısı nedeniyle Canon'un sunucuları bir süre erişim sorunu yaşarken, şirketin e-posta adresleri, Microsoft Teams servisi ve ABD merkezli web sitesi hizmet veremedi.



Saldırının bilançosu ise oldukça ağır. Siber saldırı sonucu Canon'un 10 TB'lık kullanıcı verisinin çalındığı ifade edilirken, bu saldırıların tek seferde olmadığı, ilkinin 30 Temmuz tarihinde gerçekleştirildiği de ortaya çıktı.



Canon, çalınan verilerini nasıl kurtaracağını düşünürken, şirketten konuyla ilgili bir açıklama ise henüz yapılmış değil.



