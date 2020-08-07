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Teknoloji
Haber Giriş: 07.08.2020 - 08:25,Son Güncelleme:

Canon siber saldırıya uğradı: Kullanıcı verilerini çaldırdı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Canon siber saldırıya uğradı: Kullanıcı verilerini çaldırdı
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Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Canon, siber saldırı kabusu yaşıyor. Şirketin sunucularına yapılan fidye saldırı sonucu 10 TB'ı aşkın kullanıcı verisi çalınmış durumda.

Şirketlerin ve kullanıcıların korkulu rüyası haline gelen ve özellikle de pandemi süresince daha da artan siber saldırıların son kurbanı Canon oldu. Fidye saldırılarına uğrayan şirketin verilerine erişen hacker'lar, bu verileri şifreledi ve verilerini geri vermek kaydıyla fidye istedi.

Fidye yazılımı saldırısı nedeniyle Canon'un sunucuları bir süre erişim sorunu yaşarken, şirketin e-posta adresleri, Microsoft Teams servisi ve ABD merkezli web sitesi hizmet veremedi. 

Canon siber saldırıya uğradı: Kullanıcı verilerini çaldırdı

Saldırının bilançosu ise oldukça ağır. Siber saldırı sonucu Canon'un 10 TB'lık kullanıcı verisinin çalındığı ifade edilirken, bu saldırıların tek seferde olmadığı, ilkinin 30 Temmuz tarihinde gerçekleştirildiği de ortaya çıktı. 

Canon, çalınan verilerini nasıl kurtaracağını düşünürken, şirketten konuyla ilgili bir açıklama ise henüz yapılmış değil.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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