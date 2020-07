Canon EOS R5 ve EOS R6 tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Canon, EOS R sistemine iki yeni ürün daha dahil etti: EOS R5 ve EOS R6. EOS R5, 8K 12 bit RAW ve 120p’ye kadar 4K video çekimini 4:2:2 10 bit olarak direk hafıza kartına kaydedebilirken, fotoğraf kısmında ise Digic X işlemcisi sayesinde 20 kare/sn’ye kadar 45 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. EOS R5 bu özelliklere sahip ilk tam kare aynasız fotoğraf makinesi olmasıyla da dikkat çekiyor.

4K 60p video, Full HD’de 120p çekim yapabilen ve 20 kare/sn’de 20,1 megapiksel fotoğraf çekebilen EOS R6 ise aynasız makineye geçiş yapan ve bu cihazlar üzerinde yeteneklerini geliştirmek isteyen amatör ve profesyonel kullanıcılar için özellikler barındırıyor.

EOS R5 ve EOS R6 tam otomatik pozlama (AE) ve otomatik odaklanma (AF) takibi ve tamamen sessiz elektronik deklanşör kullanımıyla kullanıcılara 20 kare/sn’ye kadar çekim yapabilme imkanı sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar herhangi birini rahatsız etmeden fotoğraf ve video çekebiliyor.

Canon, EOS R5 ve EOS R6 modellerine 5 eksenli Gövde İçi Görüntü Sabitleme (IBIS) özelliğini entegre etti. Bu akıllı sabitleme sistemi sayesinde EOS R5 ve EOS R6, 8 stopa kadar düzeltme yaparak, düşük enstantane hızlarında elde çekim yaparken veya tripod kullanmadan video çekimi gerçekleştirirken kullanıcılar da düşünülmüş.



EOS R5 ve EOS R6’da bulunan RF bayoneti, geniş çapı ile gövde içi görüntü sabitlemesi yapıyor. Bu sayede sensörde hareketlenme olduğu durumlarda da, ışığın köşelere kadar, sensörün tamamına erişecek şekilde ilerlemesi sağlanıyor. EOS R5 ve EOS R6’da gövde içinde görüntü sabitleme (IS) özellikli EF lenslerin kullanımı; dönme ve X-Y düzeltmesi sunacağı için EF lenslerin kullanıcıları daha iyi bir IS performansı elde edebilir. Kullanıcılar, IS özellikli olmayan EF lensler kullanıldığında dahi EOS R5 ve EOS R6’nın gövde içi IS işlevi sunduğu 5 eksenli düzelme avantajından yararlanılabilir.

Canon’un EOS-1D X Mark III modelinde kullandığı DIGIC X işlemci teknolojisi EOS R5 ve EOS 6 modellerinde de yer alıyor. DIGIC X işlemci, yeni nesil Dual Pixel CMOS AF II’yi destekleyerek makinelerin hız ve güvenilirlik kapasitesini artırıyor.

Derin öğrenme yapay zekası (AI) kullanılarak programlanan iTR AF X AF sistemi ve yüz/göz tespiti modu bulunan EOS R5 ve EOS R6, sığ görüş alanında beklenmedik hareketlerde de konuların net olmasını sağlıyor.

Dahili Bluetooth ve Wi-Fi özellikleriyle EOS R5 (5 Ghz Wi-Fi) ve EOS R6 (2,4 Ghz Wi-Fi) akıllı telefonlara veya ağlara bağlanabilir, dosya paylaşımı ve FTP/FTPS transferi gerçekleştirebilir.

EOS R5'de yer alan DIGIC X işlemci, CMOS sensör ve RF lenslerin bir araya gelmesiyle 45 megapiksel seviyelerini aşan bir çözünürlük elde ediliyor. 5940 seçilebilir AF noktası ve 100-51.200 ISO aralığıyla %100’e kadar AF kapsamı konuların düşük aydınlatma koşullarında da net çekilmesine olanak sağlıyor. Kötü hava koşullarına karşı dayanıklı magnezyum alaşımlı bir gövdeye yerleştirilen çift kart yuvası yüksek hızda CFexpress veya SD UHS II kartlarını destekliyor.

EOS R5’in 4K HQ modu 30p’ye kadar çekim hızlarında dâhili olarak 8K kayıt hızlı örneklemesiyle detaylar elde edilmesini sağlıyor.

EOS R6, EOS R5 gibi EOS R sisteminin bir başka üyesi. Kullanıcılar, 20 kare/sn’ye kadar hız kapasitesi, 6072 seçilebilir AF noktası esnekliği, derin öğrenme tabanlı otomatik yüzden göz ve hayvan AF takip modlarından yararlanarak çekim yapabiliyor.

EOS R6, 5,1K’dan hızlı örnekleme yaparak 59,94 kare/sn’ye kadar 4K UHD çözünürlüğünde çekim yapılabilmesini sağlıyor. Aynı zamanda kullanıcılar, AF desteğiyle 119,88 kare/sn’ye kadar Full HD kullanarak yüksek kalitede yavaş çekim gerçekleştirebilirler.