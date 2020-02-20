Canon DSLR ailesinin yeni üyesi EOS 850D tanıtıldı

Canon, hızlı ve hassas DIGIC 8 işlemcisine sahip hafif, çok yönlü ve bağlantı özellikli DSLR fotoğraf makinesi EOS 850D modelini tanıttı. 4K video çekme özelliklerine sahip yeni fotoğraf makinesi, 24,1 megapiksel dual pixel CMOS APS-C sensörüyle geliyor.

EOS 850D, APS-C sensörü ile alan derinliğini kontrol ediyor, fotoğraf karesinde konuları ön plana çıkartıyor, yumuşak ve hoş bir fona sahip net fotoğrafları yakalıyor. Hızlı hareket eden uçan kuşların yüksek çözünürlüklü, net fotoğraflanmasını sağlayan EOS 850D aynı zamanda gelişmiş sensörleri aracılığıyla düşük ışıklı ortamlarda yüksek kaliteli kareler elde edilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca yeni fotoğraf makinesine yaratıcı ışıklandırma olanağı yaratan Speedlite flaşı eklenebiliyor, EF veya EF-S lensleri kolaylıkla bağlanabiliyor.

EOS 850D modelinde, 220.000 Piksel RGB+IR ölçüm sensörünün mümkün kıldığı “Akıllı Takip (iTR)” otomatik odaklanma (AF) sensörü kullanılıyor. AF sensörüyle yüksek çözünürlüklü otomatik pozlama verileri paylaşan iTR otomatik odaklanmaya sahip EOS 850D ile spor ve vahşi yaşam fotoğrafçıları istedikleri karelerin hızına yetişerek, fotoğraflar yakalayabiliyor.



7 kare/sn sürekli çekim kapasitesine sahip EOS 850D hareket halindeki her türlü görüntüyü yakalayabilirken, menüsünde yer alan “Canlı İzleme” sekmesindeki hassas “Göz Tespiti” AF özelliğiyle de doğal görünümlü anları fotoğraflıyor. EOS 850D fotoğraf makinesi, karede yer alan kişiler daha iyi yüz tespiti yapılmasına imkan verirken daha iyi poz elde edilmesini de destekliyor. Aynı zamanda EOS 850D sahip olduğu otomatik odaklanma takip sistemi, çapraz tipte 45 noktalı AF sensörü ve Dual Pixel CMOS AF sayesinde hareketli her anı yakalıyor.

EOS 850D gerek fotoğraf gerekse video çekiminde DIGIC 8 işlemcisi sayesinde daha iyi bir görüntü kalitesi sunuyor. 60p’ye kadar Full HD ve 25p’ye kadar 4K kayıt fırsatı sunan EOS 850D, 5 eksenli video dijital IS özelliği sayesinde video kaydı sırasında ekran titremesini en aza indirerek pürüzsüz ve kontrollü videolar sağlıyor. RAW çekim kapasitesinin yanı sıra C-RAW formatında çekim fırsatı sunan EOS 850D, sürekli çekim ara belleğini 40 görüntüden 75 görüntüye çıkartan küçük bir dosya elde edilmesine yardımcı oluyor.

Fotoğraf tutkunlarına karelerini hızlıca paylaşmalarını sağlarken güvenliklerini de koruyan EOS 850D, 4 GHz Wi-Fi ve Bluetooth enerji tasarrufu bağlantısıyla Canon Camera Connect uygulamasına bağlanabiliyor ve sosyal medya hesaplarına hızlıca ulaşıp, istedikleri karelerini paylaşabiliyor. Diğer akıllı cihazlar ile tam bir senkronizasyona da sahip yeni fotoğraf makinesinden düzenleme de yapılabiliyor.

Temel Özellikler:

24,1 Megapiksel Dual Pixel CMOS APS-C Sensör

7 kare/sn sürekli çekim hızı

4K (kontrast AF) 24p/25p

60p’ye kadar Dual Pixel CMOS AF ile Full HD

45 AF noktası sistemi

Titreme Tespiti ile 220.000 Piksel RGB+IR Ölçüm sensörü (90D ile aynı)

Akıllı Takip (iTR) AF

Göz Tespiti AF (Takip ile)

DIGIC 8 Görüntü İşlemcisi