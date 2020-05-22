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Teknoloji
Haber Giriş: 22.05.2020 - 07:59,Son Güncelleme:

Canon, COVID-19’u Önleme Bildirgesi'ne kurucu üye olarak katıldı

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Canon, COVID-19’u Önleme Bildirgesi'ne kurucu üye olarak katıldı
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Canon, yeni korona virüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında COVID-19’u Önleme Bildirgesi'ne kurucu üye olarak katıldı.Şirket, bildirge kapsamında korona virüsü engellemeye karşı yapılacak tüm geliştirme ve üretim faaliyetleri için fikri mülkiyet hakkı uygulamayacak.

Canon, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yeni korona virüsün (COVID-19) yayılmasına hızlı bir şekilde son verilmesini sağlamak amacıyla kurucu üye olarak COVID-19’u Önleme Bildirgesi'ne katıldığını duyurdu. Bildirge kapsamında Canon, yeni korona virüsün (COVID-19) yayılmasını durduracak tüm geliştirme ve üretim faaliyetlere karşı fikri mülkiyet haklarını uygulamayacağının sözünü verdi.

COVID-19’u Önleme Bildirgesi'ni imzalayan kuruluşlar; teşhis, önleme, bulaşma ve tedavi dahil olmak üzere amacı COVID-19'un yayılmasını durdurmak olan her türlü faaliyete karşı bu kriz sırasında patentlerine, faydalı modellerine, tasarımlarına veya telif haklarına dair iddialarda bulunmayacaklarını taahhüt ediyor.

COVID-19’u Önleme Bildirgesi; fikri mülkiyet haklarının karmaşık, zaman alıcı analizini ve bu fikri mülkiyet hakları için lisans müzakerelerini ortadan kaldırarak, COVID-19’un yayılması ile mücadele için en etkili araçların en hızlı araştırma, geliştirme ve üretim ile ortaya çıkartılmasının önünü açıyor.

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