Canon, COVID-19’u Önleme Bildirgesi'ne kurucu üye olarak katıldı

Canon, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yeni korona virüsün (COVID-19) yayılmasına hızlı bir şekilde son verilmesini sağlamak amacıyla kurucu üye olarak COVID-19’u Önleme Bildirgesi'ne katıldığını duyurdu. Bildirge kapsamında Canon, yeni korona virüsün (COVID-19) yayılmasını durduracak tüm geliştirme ve üretim faaliyetlere karşı fikri mülkiyet haklarını uygulamayacağının sözünü verdi.

COVID-19’u Önleme Bildirgesi'ni imzalayan kuruluşlar; teşhis, önleme, bulaşma ve tedavi dahil olmak üzere amacı COVID-19'un yayılmasını durdurmak olan her türlü faaliyete karşı bu kriz sırasında patentlerine, faydalı modellerine, tasarımlarına veya telif haklarına dair iddialarda bulunmayacaklarını taahhüt ediyor.

COVID-19’u Önleme Bildirgesi; fikri mülkiyet haklarının karmaşık, zaman alıcı analizini ve bu fikri mülkiyet hakları için lisans müzakerelerini ortadan kaldırarak, COVID-19’un yayılması ile mücadele için en etkili araçların en hızlı araştırma, geliştirme ve üretim ile ortaya çıkartılmasının önünü açıyor.