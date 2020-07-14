Canlı yayında hile yaptı, hesabı kapatıldı

Oyunlar, beraberinde pek çok hile yöntemiyle geliyor. Bazı oyunlarda hileye müsade edilirken, özellikle de internet üzerinden çok oyunculu oyunlarda hilenin önüne geçilmeye çalışılıyor. TwistedBear isimli Twitch yayıncısı ise hileyi canlı yayında yapmaya kalkınca olanlar oldu.

Call of Duty: Modern Warfare oyununu canlı yayında oynayan ve Twitch kanalında yayınlayan hileci, hile yaptığının görüldüğünü fark edemedi. Call of Duty: Modern Warfare oynarken hile programını gizlemeyi unutan yayıncı izleyenler tarafından şikayet edilince Twitch kısa sürede yayına müdahale etti ve hesap süresiz kapatıldı.



Hileci, oyunu oynarken rakiplerinin nerede olduğunu yaptığı hile sayesinde görürken, bu da savaşta ciddi bir avantaja dönüşüyor. Ancak bu hilenin fark edilmeyeceğini düşünen TwistedBear hesabının sahibi büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Call of Duty: Modern Warfare bünyesinde geliştirilen pek çok hile bulunuyor ve hileleri önleme konusunda oyunun geliştirici Activision'ın yetersiz kaldığı ortada.



Hilenin yapıldığı görüntülere aşağıdan bakabilirsiniz:







