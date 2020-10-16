Camille Counter (Ct) - Camille Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Camille Counter seçmeyi düşünüyorsanız koridor bölümündeki ağırlığı da göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Bu şampiyon ile güzel zaferler kazanabilirsiniz.

Camille Counter

Camille Counter seçkin bir ajandır. Kanun dışında hareket edebilmek adına bu şampiyon adeta bir silaha dönüştürüldü. Camille Counter oldukça görgülü bir şekilde ve para sıkıntısı çekmeden büyümüştür. Sonrasında ise Ferros Hanesi'nin baş ajanı konumuna yükselmiştir.

Camille'in görevi ailenin karanlık sorunları kimseye hissettirmeden çözüme kavuşturmaktır. Camille'in zekası oldukça güçlüdür. Tüm şartlara kolay bir şekilde uyum sağlayabilmektedir.

Camille Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Fiora

l Shaco

l Jax

l Renekton

Camille Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Jhin

l Singed

l Varus

l Sona

Camille Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Camille 3. seviyeye geldiği zaman bir dalış gücü elde etmektedir. Bunun nedeni 3. seviyede tüm yeteneklerinin açılıyor olmasıdır. Canı az olan rakiplerin Camille ile savaşması kaybetmelerine sebep olur.

Camille Counter Haşmetli Hydra ile Üçlü Kuvvet eşyalarını kullanıp rakibine oldukça fazla hasar verme özelliği kazanmaktadır. Camille genelde hedeflediği rakipleri çok özenli bir şekilde seçmektedir. Çoğunlukla kaçışlarda çok iyi olmayan rakipleri tercih eder.

Camille genelde rakiplerine karşı R yeteneğini kullanıp onları abluka altına tutmayı hedefler. E yteneğini kullanıp rakibi ile arasındaki farkların kapanmasını sağlar. Sonrasında ise R yeteneğini kullanıp rakiplerini hapis eder. Rakiplerin E yeteneğinden kaçması ise oldukça zordur.

Camille Counter takım şeklinde oynamadığı zamanlarda ayrık ittirme yapar ve koridorlara oldukça büyük bir baskı uygulamaktadır.

Camille Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Camille E yeteneği dolmasını beklerken savunmasız bir hal almaktadır. Bu nedenle rakiplerine isabetli atışlar yapması gerekmektedir. Yoksa sıkıntıya düşebilmektedir.

Camille Counter koridor bölümünde sürdürülebilirlikte bazı sorunlar yaşayabilmektedir. Canını yenilemek adına iki yola başvurur. Bunlardan biri can iksiri içmektir, ikincisi ise W yeteneğini kullanmasıdır.

Camille genel anlamda kısa süreli olan hasarlar vermeyi tercih etmektedir. Çoğu zaman mücadele de E yeteneği ile savaşmaya başlar. Bu yetenek olmadığı zaman ise sıkıntıya düşer ve rakibinden kaçmaya başlar.