Call of Duty: Warzone için 30 GB'lık dev güncelleme

Call of Duty: Warzone için kullanıcılar yakın zamanda 4. sezona geçiş yapmışlardı. Şimdi ise büyük bir güncelleme, oyuna dahil olmak üzere. Pek çok değişiklik getirmesi beklenen güncellemede dikkat çeken yeniliklerden biri battle royale oyun modunda 200 oyuncuya kadar oyun kurulabilecek olması. Yani 50 takımla eş zamanlı mücadele mümkün olacak.

Güncellemenin dokunduğu Modern Warfare'de ise Cheshire Park ismi verilen harita, takım savunma moduyla oyuncularla birlikte olacak. Bu modun oyuna dahil olmasıyla birlikte bayrak savunma modunu yeni haritada oynamak mümkün olacak.



Güncelleme sonrası Juggernaut Royale isimli oyun modunda ise oyun başlangıcında 3 paket haritaya inecek. Bu paketi alan oyuncular, güçlü silah ve ekipmana da sahip olmuş olacak.

Güncelleme, sınırlamaları da beraberinde getirdi. Örneğin popüler silah olan Grau özelliklerinde de düşüşe gidilirken, silahın verdiği hasar artık eskisi kadar yüksek olmayacak.

Oyun sunucularındaki yoğunluk nedeniyle güncellemeyi indirme sırasında sorun yaşanabiliyor.



