Call of Duty: Mobile’ın 7. sezonu ‘’Radyokaktif Ajan’’ başlıyor

Ayrıca Modern Warfare oyunundan Gulag haritası, yeni sezon Savaş Bileti, sezonluk etkinlikler ve daha fazlası da oyuna ekleniyor.

Radyoaktif Ajan ve savaş bileti güncellemesi Android ve iOS cihazlar üzerinden indirilebilir.

Yeni sezonla birlikte oyuna gelecek ekipman ve içerik güncellemeleri ise şu şekilde;

Yeni Çok Oyunculu Haritaları – Tunusya ve Gulag

Yeni Klasik Gunfight Modu

Yeni Çok Oyunculu Scorestreak – Cluster Strike

Büyük Battle Royale Genişlemesi

7 adet yeni bölge - Black Market, Harbor, Sanitarium ve daha fazlası



Yeni Bölüm Sonu Canavarı - Butcher



Yeni Battle Royale Sınıfı – Smoke Bomber



Yeni Araç – Tank

Sezon 7: Radyoaktif Ajan Savaş Bileti

Yeni Karakterler – Ghost, Hazmat & Kreuger ve Alchemist



Yeni silah ve ekipmanlar

Yeni Oyun Modları

Gunfight (Modern Warfare’ın klasik oyun modu)



Yaşayan Ölüler‘in Saldırısı (Modern Warfare’ın Infected moduna benzer yeni mod)

Etkinliler – Radiated Sector

Sezonluk Medyan Okumalar

Call of Duty: Mobile World Championship 2020 Turnuvası Stage 1 için ikinci şans ve Stage 2 için kayıt dönemi bu ay başlıyor.

Oyun içi dükkândan ulaşılabilen yeni içerikler