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HaberlerTeknoloji HaberleriCall of Duty: Mobile’ın 7. sezonu ‘’Radyokaktif Ajan’’ başlıyor
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Teknoloji
Haber Giriş: 12.06.2020 - 10:42,Son Güncelleme:

Call of Duty: Mobile’ın 7. sezonu ‘’Radyokaktif Ajan’’ başlıyor

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Call of Duty: Mobile’ın 7. sezonu ‘’Radyokaktif Ajan’’ başlıyor
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Yedinci sezonla birlikte Call of Duty: Mobile'a gelen güncelleme, Battle Royale haritasını yaklaşık %50 oranında genişletiyor ve harita içine 7 adet yeni bölge ekliyor. Radyoaktif temalı içerikler ile farklı bir havaya bürünecek olan oyun, harita genişlemesiyle de oyunculara daha büyük alanda karşılaşma fırsatı sunacak.

Ayrıca Modern Warfare oyunundan Gulag haritası, yeni sezon Savaş Bileti, sezonluk etkinlikler ve daha fazlası da oyuna ekleniyor.  

Radyoaktif Ajan ve savaş bileti güncellemesi Android ve iOS cihazlar üzerinden indirilebilir. 

Yeni sezonla birlikte oyuna gelecek ekipman ve içerik güncellemeleri ise şu şekilde; 

 

  • Yeni Çok Oyunculu Haritaları – Tunusya ve Gulag
  • Yeni Klasik Gunfight Modu

 

  • Yeni Çok Oyunculu Scorestreak – Cluster Strike

 

  • Büyük Battle Royale Genişlemesi

 

    • 7 adet yeni bölge - Black Market, Harbor, Sanitarium ve daha fazlası
    • Yeni Bölüm Sonu Canavarı - Butcher
    • Yeni Battle Royale Sınıfı – Smoke Bomber
    • Yeni Araç – Tank

 

  • Sezon 7: Radyoaktif Ajan Savaş Bileti

 

    • Yeni Karakterler – Ghost, Hazmat & Kreuger ve Alchemist 
    • Yeni silah ve ekipmanlar
  • Yeni Oyun Modları
    • Gunfight (Modern Warfare’ın klasik oyun modu)
    • Yaşayan Ölüler‘in Saldırısı (Modern Warfare’ın Infected moduna benzer yeni mod)
  • Etkinliler – Radiated Sector
  • Sezonluk Medyan Okumalar
  • Call of Duty: Mobile World Championship 2020 Turnuvası Stage 1 için ikinci şans ve Stage 2 için kayıt dönemi bu ay başlıyor. 
  • Oyun içi dükkândan ulaşılabilen yeni içerikler 
  • Bazı arayüz, oynanış ve silah dengeleri için güncellemeler.
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