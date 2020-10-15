Call of Duty: Mobile'dan birinci yıl dönümüne özel sürpriz

İlk yılında 300 milyondan fazla indirilen Call of Duty: Mobile, lansmandaki harita sayısını 11’den 23’e ve 1 adet olan çok oyunculu mod sayısını 27'ye çıkararak geniş çapta bir genişleme ve gelişme elde etti. Ayrıca ana Battle Royale haritasının boyutu da bir yıl içerisinde yaklaşık %50 arttı.

Oyun bir yıl önce toplamda yaklaşık 200 birincil ve ikincil silahla piyasaya sürüldü ve o zamandan beri bu sayıyı 1.400'e çıkardı. Ve son olarak, oyunda toplamda 182 oynanabilir karakter bulunuyor.



Android ve iOS’ta indirilebilir olan Call of Duty: Mobile Anniversary güncellemesi, oyuna şu ana kadarki en büyük güncellemeleri getiriyor. İşte yıldönümüne özel yeni içerikler ve güncellemeler;

Yeni Battle Royale Haritası – COD: Black Ops 4’ün Blackout modundan tanıdığımız Alcatraz haritası

"The Club". Oyuncuların Call of Duty: Mobile oynarken zaman geçirebilecekleri, arkadaşlarıyla sosyalleşebileceği ve çeşitli mini oyunlar oynayabilecekleri yeni oyun için bir sosyal alan.

Yeni aylık savaş biletine ek olarak, yeni haritalar, ekipmanlar, karakterler ve diğer öğeler.

Sezonluk özel etkinlikler

COD: Mobile, yıl dönümünü dünya çapında kutlarken 4 ülkede ise özel etkinliklerle kutluyor. Bu ülkeler arasında Türkiye de var. Oyunun birinci yılına özel birçok içerik de etkinlik kapsamında oyun tutkunlarının karşısına çıktı.