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Teknoloji
Haber Giriş: 15.10.2020 - 18:37 | Son Güncelleme:

Call of Duty: Mobile'dan birinci yıl dönümüne özel sürpriz

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Call of Duty: Mobile'dan birinci yıl dönümüne özel sürpriz
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Call of Duty: Mobile, birinci yıl dönümünü yeni bir sezon, etkinlikler ve oyuncuların zaman geçirebilecekleri yeni bir sosyal alanla kutluyor. Call of Duty: Mobile Türkiye’de de içerik üreticilerinin katıldığı bir etkinlikle oyunculara ulaştı.

İlk yılında 300 milyondan fazla indirilen Call of Duty: Mobile, lansmandaki harita sayısını 11’den 23’e ve 1 adet olan çok oyunculu mod sayısını 27'ye çıkararak geniş çapta bir genişleme ve gelişme elde etti. Ayrıca ana Battle Royale haritasının boyutu da bir yıl içerisinde yaklaşık %50 arttı. 

Oyun bir yıl önce toplamda yaklaşık 200 birincil ve ikincil silahla piyasaya sürüldü ve o zamandan beri bu sayıyı 1.400'e çıkardı. Ve son olarak, oyunda toplamda 182 oynanabilir karakter bulunuyor.

Android ve iOS’ta indirilebilir olan Call of Duty: Mobile Anniversary güncellemesi, oyuna şu ana kadarki en büyük güncellemeleri getiriyor. İşte yıldönümüne özel yeni içerikler ve güncellemeler; 

  • Yeni Battle Royale Haritası – COD: Black Ops 4’ün Blackout modundan tanıdığımız Alcatraz haritası
  • "The Club". Oyuncuların Call of Duty: Mobile oynarken zaman geçirebilecekleri, arkadaşlarıyla sosyalleşebileceği ve çeşitli mini oyunlar oynayabilecekleri yeni oyun için bir sosyal alan.
  • Yeni aylık savaş biletine ek olarak, yeni haritalar, ekipmanlar, karakterler ve diğer öğeler.
  • Sezonluk özel etkinlikler 

COD: Mobile, yıl dönümünü dünya çapında kutlarken 4 ülkede ise özel etkinliklerle kutluyor. Bu ülkeler arasında Türkiye de var. Oyunun birinci yılına özel birçok içerik de etkinlik kapsamında oyun tutkunlarının karşısına çıktı. 

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