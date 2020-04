Call of Duty: Mobile oynayanlara 'Ramazan' sürprizi

Oyuncular ayrıca etkinlik dönemi boyunca envanterlerine hilal temalı uçuş kıyafeti, sırt çantası, paraşüt ve daha fazla ekipmanı ekleyebilecekler.

“Call of Duty: Mobile'a gelen heyecan verici içerikler, tüm hayranlarımızı en anlamlı şekilde kutlamak için bize harika bir fırsat sunuyor” diyen Activision Mobil Başkan Yardımcısı Chris Plummer ayrıca ‘’Oyuncuların bu kutlamayı tüm dünyadaki Call of Duty topluluğuyla yaşayabilecekleri için çok mutluyuz.” ifadelerini de kullandı.



21 Nisan’dan itibaren oyun içi mağazada erişime açılan Crescent Moon temalı eşyaların listesi şu şekilde;



• Hilal temalı paraşüt

• Hilal temalı el bombası

• RUS-79U silahı için ‘’Metalik Sis’’ kaplaması

• Hilal temalı flaş bombası

• Hilal temalı uçuş takımı (Wingsuit)

• Hilal temalı sırt çantası

• Zero operatörü için ‘’Sultana’’ kıyafeti