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Teknoloji
Haber Giriş: 29.04.2020 - 05:45,Son Güncelleme:

Call of Duty: Mobile oynayanlara 'Ramazan' sürprizi

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Call of Duty: Mobile oynayanlara 'Ramazan' sürprizi
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Call of Duty: Mobile, ramazan dönemini “Crescent Moon” temalı yedi ayrı oyun ekipmanı ile birlikte kutluyor. Ramazan dönemini en güzel şekilde kutlamak isteyen oyuncular, Zero karakterinin altınla süslenmiş ve hilal şeklindeki işlemelere sahip Sultana kıyafetini elde ederek kutlayabilecekler.

Oyuncular ayrıca etkinlik dönemi boyunca envanterlerine hilal temalı uçuş kıyafeti, sırt çantası, paraşüt ve daha fazla ekipmanı ekleyebilecekler. 

Call of Duty: Mobile'a gelen heyecan verici içerikler, tüm hayranlarımızı en anlamlı şekilde kutlamak için bize harika bir fırsat sunuyor” diyen Activision Mobil Başkan Yardımcısı Chris Plummer ayrıca ‘’Oyuncuların bu kutlamayı tüm dünyadaki Call of Duty topluluğuyla yaşayabilecekleri için çok mutluyuz.” ifadelerini de kullandı.

21 Nisan’dan itibaren oyun içi mağazada erişime açılan Crescent Moon temalı eşyaların listesi şu şekilde;

• Hilal temalı paraşüt
• Hilal temalı el bombası
• RUS-79U silahı için ‘’Metalik Sis’’ kaplaması
• Hilal temalı flaş bombası
• Hilal temalı uçuş takımı (Wingsuit)
• Hilal temalı sırt çantası
• Zero operatörü için ‘’Sultana’’ kıyafeti

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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