Call of Duty: Mobile kara kışa teslim oldu

21 Aralık’tan itibaren Android ve iOS üzerinden indirilebilir olan ‘’Kış Savaşı’’ sezonuyla oyuna karla kaplı yeni haritalar, yeni Mitik Silah, dopdolu savaş bileti, iki yeni sezonluk etkinlik, Battle Royale modunda kar kayağı gibi yeni içerikler ekleniyor.



Call of Duty: Mobile’ın 13. Sezonu ‘’Kış Savaşı’’ ile oyuna gelen yeni içerikler ve güncellemeler şu şekilde;

Karla Kaplı Çok Oyunculu Haritalar - Russian Nuketown ve Raid Holiday

Yeni Mitik Silah - Meteorit İşlemeli Barış Koruyucusu MK2

Yeni Karakterler - Black Ops Cold War ve Kış Savaşı temalı yeni karakterler

Yeni Battle Royale Aracı - Kar Kayağı

Yeni Özellik - Restock

2 adet Yeni Fonksiyonlu Silah - PeaceKeeper MK2 ve QXR

Yeni Oyun Modu - Grind

Yeni Skor Serisi - EMP Sistemleri

13. Sezon Kış Savaşı Savaş Bileti - Yeni karakterler, silahlar, içerikler

Yeni Geniş Çaplı Etkinlikler - Holiday Bonanza ve On the Brink

Yeni Seviye Atlama Serileri - Reznov ve Winterwood Kamuflaj serileri

Yeni Sezonluk Meydan Okumalar - Yenilenmiş SMG ve QXR silahları

Yeni oyun içi dükkân içerikleri ve lisanslı ürünler

Çeşitli arayüz geliştirmeleri, silah dengelemeleri ve diğer güncellemeler