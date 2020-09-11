Call of Duty: Mobile için 10. sezon yayında

Call of Duty Mobile'ın yeni sezonu oyunculara sunuldu. Oyuncular yeni sezonla birlikte; Call of Duty: Modern Warfare serisindeki ünlü ‘‘Terminal’’ ve ‘‘Pine’’ haritalarında savaş hünerlerini gösterebilecek. Android ve iOS üzerinden indirilebilir olan yeni sezon güncellemesi, yeni sezon savaş bileti ile birçok yeniliği de yanında getiriyor.



Yeni sezon ile birlikte oyuna eklenen yeni içerikler ve güncellemeler şu şekilde;



İki Yeni Harita – Terminal (Çok Oyunculu) ve Pine (Gunfight Modu)

Yeni Battle Royale Sınıfı – Hacker

Yeni Yetenek – High Alert

Yeni İşlevsel Silah – Echo Shotgun

Yeni Operatör Becerisi – Equalizer

İki Yeni Oyun Modu – Headquarters, Hardcore

10. Sezon ‘’Av’’ Savaş Bileti– Yeni karakterler, silahlar, eşyalar ve daha fazlası.

Yeni Geniş Çaplı Oyuncu Etkinliği – ‘’Makarov’un Peşinde’’

Yeni Sezonluk Etkinlikler

Oyun içi dükkândan ulaşılabilen yeni içerikler ve eşyalar

Oyun ara yüzünde ve silah dengelerinde yapılan güncellemelerle birlikte oynanış optimizasyonları.



