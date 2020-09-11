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Teknoloji
Haber Giriş: 11.09.2020 - 11:38 | Son Güncelleme:

Call of Duty: Mobile için 10. sezon yayında

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Call of Duty: Mobile için 10. sezon yayında
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Call of Duty: Mobile’ın yeni güncellemesi ile 10. Sezon "Av" başlıyor. Vahşi alanlarda geçecek yeni sezonla birlikte oyuncular, Makarov’un izini sürebilecekleri yeni görevlere atılabilecekler. Call of Duty: Mobile’ın yeni sezonu ile Makarov, Mace ve Mara karakterleri de oyuna ekleniyor.

Call of Duty Mobile'ın yeni sezonu oyunculara sunuldu. Oyuncular yeni sezonla birlikte; Call of Duty: Modern Warfare serisindeki ünlü ‘‘Terminal’’ ve ‘‘Pine’’ haritalarında savaş hünerlerini gösterebilecek. Android ve iOS üzerinden indirilebilir olan yeni sezon güncellemesi, yeni sezon savaş bileti ile birçok yeniliği de yanında getiriyor.

Call of Duty: Mobile için 10. sezon yayında

Yeni sezon ile birlikte oyuna eklenen yeni içerikler ve güncellemeler şu şekilde;

İki Yeni Harita – Terminal (Çok Oyunculu) ve Pine (Gunfight Modu)
Yeni Battle Royale Sınıfı – Hacker
Yeni Yetenek – High Alert
Yeni İşlevsel Silah – Echo Shotgun
Yeni Operatör Becerisi – Equalizer
İki Yeni Oyun Modu – Headquarters, Hardcore
10. Sezon ‘’Av’’ Savaş Bileti– Yeni karakterler, silahlar, eşyalar ve daha fazlası.
Yeni Geniş Çaplı Oyuncu Etkinliği – ‘’Makarov’un Peşinde’’
Yeni Sezonluk Etkinlikler
Oyun içi dükkândan ulaşılabilen yeni içerikler ve eşyalar
Oyun ara yüzünde ve silah dengelerinde yapılan güncellemelerle birlikte oynanış optimizasyonları.

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