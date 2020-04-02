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Teknoloji
Haber Giriş: 02.04.2020 - 06:47,Son Güncelleme:/

Call of Duty: Mobile 5. sezonu robotik temalı içeriklerle geldi

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Call of Duty: Mobile 5. sezonu robotik temalı içeriklerle geldi
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Nisan ayı ile birlikte Call of Duty: Mobile 5. Sezonu ‘‘Steel Legion’’ çıkışı gerçekleştirildi. Android ve iOS üzerinden bugün ulaşılabilir olan yeni sezon, oyuna robotik temalı içerikleri getiriyor.

Yeni sezon ile birlikte oyuna eklenecek içerikler ve güncellemeler şu şekilde;

Steel Legion Battle Pass
David Mason karakteri and Steel Legion temalı silahlar
Bedava Battle Pass içeriği ile GKS silahı
Yeni Sezon Sıralamaları ve Yeni Ödüller
Man-o-War silahı ve Ruin karakterinin ‘‘Epik‘‘ versiyonları
Yeni Kısıtlı Zamanlı Multiplayer Oyun Modları
Gun Game Team Fight
2v2 Showdown maç modu
Yeni Multiplayer Haritası: Meltdown

Battle Royale Modunda Değişiklikler

20v20 Warfare maçlarında birinci şahış bakış açısı özelliği
Yeni Scorestreak ekipmanı: Shock RC (Bedava Battle Pass ile erişilebilir)
Online dükkanda yeni içerikler
Kullanıcı arayüzünde, silah dengelerinde, optimizasyonda ve oynanışta iyileştirmeler.

Evden çalışanların hayatını kolaylaştıran uygulama: Microsoft TeamsSkype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde günden güne kullanıcı kitlesini hızla artıran bir iş uygulaması. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını hedefleyen Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams’e 3. yılında yeni özellikler de ekledi. Bu kapsamda Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel ile Teams’i konuştuk. (Sponsorlu içerik)
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