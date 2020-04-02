Call of Duty: Mobile 5. sezonu robotik temalı içeriklerle geldi

Yeni sezon ile birlikte oyuna eklenecek içerikler ve güncellemeler şu şekilde;

Steel Legion Battle Pass

David Mason karakteri and Steel Legion temalı silahlar

Bedava Battle Pass içeriği ile GKS silahı

Yeni Sezon Sıralamaları ve Yeni Ödüller

Man-o-War silahı ve Ruin karakterinin ‘‘Epik‘‘ versiyonları

Yeni Kısıtlı Zamanlı Multiplayer Oyun Modları

Gun Game Team Fight

2v2 Showdown maç modu

Yeni Multiplayer Haritası: Meltdown

Battle Royale Modunda Değişiklikler



20v20 Warfare maçlarında birinci şahış bakış açısı özelliği

Yeni Scorestreak ekipmanı: Shock RC (Bedava Battle Pass ile erişilebilir)

Online dükkanda yeni içerikler

Kullanıcı arayüzünde, silah dengelerinde, optimizasyonda ve oynanışta iyileştirmeler.



