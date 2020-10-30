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Call of Duty Mobile 12 ay içinde 300 milyon kez indirildi
Bir yılı geride bırakan ve oyunculardan büyük ilgi gören Call of Duty: Mobile bünyesinde yeni bir sezon başladı. Activision, oyunun Ekim 2019'da piyasaya sürülmesinden bu yana nasıl yol kat ettiğini göstermek adına oyunun ilk 12 ayından bazı istatistikleri bir araya getirdi.
Call of Duty: Mobile’ın ilk 12 ayı - rakamlarla:
- 11,4 milyar – kez en popüler silah (AK-47) tüm modlarda kullanıldı
- 850 milyon - en yoğun bir ay boyunca tüm dünyada Android telefonlarda oynamaya harcanan saat sayısı
- 300 milyon - Call of Duty: Son 12 ayda indirilen mobil uygulama sayısı
- 1.400 - oyundaki yaklaşık birincil ve ikincil silah sayısı
- 182 - Call of Duty: Mobile'da oynanabilir karakter sayısı
- % 50 - Call of Duty: Mobile Battle Royale haritasının boyutunda lansmanından bu yana artış
- 27 - bir oyunla başlatılan oyundaki Çok Oyunculu modların sayısı
- 23 - Call of Duty: Mobile'daki harita sayısı (orijinal olarak 11!)
Tüm Modlarda Kullanılan En İyi 3 Birincil Silah:
- AK-47 saldırı tüfeği - 11,4 milyar kez kullanıldı
- RUS-79U SMG - 11,1 milyar kez kullanıldı
- DL Q33 keskin nişancı tüfeği - 9 milyar kez kullanıldı
Kullanılan En İyi 3 Skor Dizisi (varsayılan olmayan):
- Predator Missile - 2 milyar kez kullanıldı
- Sentry Gun - 1,5 milyar kez kullanıldı
- Shock RC - 1,3 milyar kez kullanıldı
Kullanılan En İyi 3 Battle Royale Sınıfı:
- Mechanic - 1,4 milyar kez kullanıldı
- Scout - 1 milyar kez kullanıldı
- Media - 936 milyon kez kullanıldı
Dereceli MP Modunda Kullanılan En İyi 3 Birincil Silah:
- PDW 57 SMG - 958 milyon kez kullanıldı
- RUS-79U SMG - 834 milyon kez kullanıldı
- DL Q33 keskin nişancı tüfeği - 793 milyon kez kullanıldı
Kullanılan İlk 3 Operatör Becerisi (varsayılan olmayan):
- Sparrow - 4,7 milyar kez kullanıldı
- Gravity Spikes - 4,3 milyar kez kullanıldı
- H.I.V.E. - 3.4 milyar kez kullanıldı
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