MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri Call of Duty Mobile 12 ay içinde 300 milyon kez indirildi
GeriTeknoloji Call of Duty Mobile 12 ay içinde 300 milyon kez indirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 30.10.2020 - 14:02 | Son Güncelleme:

Call of Duty Mobile 12 ay içinde 300 milyon kez indirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Call of Duty Mobile 12 ay içinde 300 milyon kez indirildi
Abone Olgoogle-news

Bir yılı geride bırakan ve oyunculardan büyük ilgi gören Call of Duty: Mobile bünyesinde yeni bir sezon başladı. Activision, oyunun Ekim 2019'da piyasaya sürülmesinden bu yana nasıl yol kat ettiğini göstermek adına oyunun ilk 12 ayından bazı istatistikleri bir araya getirdi.

Call of Duty: Mobile’ın ilk 12 ayı - rakamlarla: 

  • 11,4 milyar – kez en popüler silah (AK-47) tüm modlarda kullanıldı
  • 850 milyon - en yoğun bir ay boyunca tüm dünyada Android telefonlarda oynamaya harcanan saat sayısı
  • 300 milyon - Call of Duty: Son 12 ayda indirilen mobil uygulama sayısı
  • 1.400 - oyundaki yaklaşık birincil ve ikincil silah sayısı
  • 182 - Call of Duty: Mobile'da oynanabilir karakter sayısı
  • % 50 - Call of Duty: Mobile Battle Royale haritasının boyutunda lansmanından bu yana artış
  • 27 - bir oyunla başlatılan oyundaki Çok Oyunculu modların sayısı
  • 23 - Call of Duty: Mobile'daki harita sayısı (orijinal olarak 11!) 

Tüm Modlarda Kullanılan En İyi 3 Birincil Silah:

  • AK-47 saldırı tüfeği - 11,4 milyar kez kullanıldı
  • RUS-79U SMG - 11,1 milyar kez kullanıldı
  • DL Q33 keskin nişancı tüfeği - 9 milyar kez kullanıldı 

Kullanılan En İyi 3 Skor Dizisi (varsayılan olmayan):

Call of Duty Mobile 12 ay içinde 300 milyon kez indirildi


  • Predator Missile - 2 milyar kez kullanıldı
  • Sentry Gun - 1,5 milyar kez kullanıldı
  • Shock RC - 1,3 milyar kez kullanıldı 

Kullanılan En İyi 3 Battle Royale Sınıfı:

  • Mechanic - 1,4 milyar kez kullanıldı
  • Scout - 1 milyar kez kullanıldı
  • Media - 936 milyon kez kullanıldı 

Dereceli MP Modunda Kullanılan En İyi 3 Birincil Silah:

  • PDW 57 SMG - 958 milyon kez kullanıldı
  • RUS-79U SMG - 834 milyon kez kullanıldı
  • DL Q33 keskin nişancı tüfeği - 793 milyon kez kullanıldı 

Kullanılan İlk 3 Operatör Becerisi (varsayılan olmayan):

  • Sparrow - 4,7 milyar kez kullanıldı
  • Gravity Spikes - 4,3 milyar kez kullanıldı
  • H.I.V.E. - 3.4 milyar kez kullanıldı
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle