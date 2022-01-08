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Call Of Duty Ghosts sistem gereksinimleri neler? COD Ghosts için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#Call Of Duty Ghosts Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar
Call Of Duty Ghosts sistem gereksinimleri neler COD Ghosts için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Piyasaya sürülen oyunlardan bir kısmı sahip olduğu içerik bakımından belli bir yaşın üzerindeki oyuncu kitlesine hitap etmektedir. Bu tarz oyunlarda şiddet içeren sahneler ve bazı farklı özelliklere sahip karakterlerin oluşu oyunun hitap edeceği alanın sınırlı olmasını gerektirmektedir. Call of Duty Ghosts adı verilen oyunda bunlardan biri olarak ele alınmaktadır. Peki, Call of Duty Ghosts sistem gereksinimleri neler? COD Ghosts için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler neler olmaktadır? İşte, Call of Duty Ghosts oyunu için gereken sistem gereksinimleri hakkında bilgi edinmek isteyenler için gerekli detaylar.

 

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Call of Duty Ghosts oyunu özellikle 17 yaş ve üstü oyun severlere yönelik olan bir oyun olarak ifade edilmektedir. Bu oyun bir aksiyon ve strateji oyunu olarak değerlendirilmektedir.

Call of Duty Ghosts Sistem Gereksinimleri Neler?

Call of Duty Ghosts oyunu 2013 yılında yayınlanan bir oyun olmaktadır. Bu oyun çıktığı günden itibaren yüksek görüntü kalitesi ile diğer oyunlardan üstün olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle bu oyun için gereken sistem gereksinimleri de yüksek olmaktadır. Call of Duty Ghosts oyunu için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri şu şekilde belirtilmektedir:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit veya Windows 8 64-Bit (32-Bit/x86 işletim sistemi olmalıdır.

4 GB ve üzeri RAM miktarını karşılayamadığı için 64-Bit O/S kullanılması tavsiye edilmektedir.

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İşlemci: Intel Core 2 Duo E8200 2.66 GHz ya da AMD Phenom X3 8750 2.4 GHz işlemci veya daha iyisinin olması gerekmektedir.

Ram 6 GB olmalıdır. Önceden olan 6 GB ram sınırı artık geçerli olmamaktadır.

Hard Disk:40 GB boş alan olmalıdır.

Ekran Kartı: NVidia GeForce GTS 450 ya da ATI Radeon HD 5870 ekran kartı veya daha üstü olması tavsiye edilmektedir.

DirectX 11 veya daha yeni sürümlerinin olması gerekir.

COD Ghosts İçin Önerilen ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

COD Ghosts adı verilen oyun daha önceki sürümündeki bazı eksikliklerin giderilerek oyuna komut sisteminin eklenmesi, üç farklı oyun moduna geçebilme ve oyun sırasında yardım alınacak karakterleri ile son zamanlarda rağbet gören oyunlardan biri olmaktadır. Bu oyunun özellikle grafik tasarımı oldukça iyi olmaktadır bu nedenle bu oyun için şu sistem gereksinimleri önerilmektedir:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit yada Windows 8 64-Bit

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q8400 2.66 GHz. veya AMD Phenom II X4 805 işlemci yada daha üst seviyede bir işlemci olmalıdır.

Ram8 GB RAM olması gerekir.

Hard Disk 40 GB boş alanın bulunması gereklidir.

Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 660 Ti veya ATI Radeon HD 7950 olmalıdır.

DirectX 11 ya da daha yeni sürümleri olmalıdır.

 

 

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