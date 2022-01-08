Call Of Duty Black Ops 3 sistem gereksinimleri neler? COD3 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

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Call Of Duty Black Ops 3 oyunu yaklaşık iki yıldır geliştirme sürecinde olan bir oyundur. Bu nedenle merakla beklenen ve sevilerek oynanan Call Of Duty Black Ops 3 oyununun sistem gereksinimleri pek çok oyun sever tarafından araştırılmaktadır.

Call Of Duty Black Ops 3 Sistem Gereksinimleri Neler?

Call Of Duty Black Ops 3 oyunu tamamen yeni nesil odaklı bir oyundur. Savaş oyunları içerisinde yer alan Call Of Duty Black Ops 3 görsel efektleri, sesleri ve oyun atmosferi ile özenle düzenlenmiş ve bu sayede pek çok oyuncunun da ilgisini çekmiştir. Fakat bu oyunu oynamak isteyen kişilerin sistem gereksinimlerini bilmeleri gerekmektedir.

Sistem gereksinimleri oyununun oynanabilmesi için bilinmesi gereken bir konudur. Özellikle bu gereksinimleri oyununun oynanacağı bilgisayarlardaki özellikler ile uyuşması gerekmektedir. Bu nedenle Call Of Duty Black Ops 3 oyunun önerilen ve minimum sistem gereksinimleri açıklanmıştır.

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COD3 İçin Önerilen Sistem Gereksinimleri

Oyuncular Call Of Duty Black Ops 3 oyun içerisindeki görselleri, grafikleri ve savaş atmosferini en iyi şekilde yaşamak istiyorlar ise önerilen sistem gereksinimlerini karşılayan bilgisayara sahip olmaları gerekmektedir. Call Of Duty Black Ops 3 oyunu için önerilen sistem gereksinimleri şunlardır:

- İşletim sistemi: Windows 7 64-bit ve üstü

- İşlemci: Intel Core i3-530 2.93 GHz ve AMD Phenom II X4 810 2.60 GHz harici üstü işlemci

- Hafıza: 8 GB RAM

- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 470 1 GB ve ATI Radeon HD 6970 1 GB harici üstü ekran kartı

- DirectX: 11. Versiyon

COD3 İçin Minimum (En Düşük) Sistem Gereksinimleri

Call Of Duty Black Ops 3 oyununun minimum ayarda oynanması için gerekli sistem gereksinimleri şunlardır:

- İşletim sistemi: Windows 7 64-Bit, Windows 8 64-Bit, Windows 8.1 64-Bit

- İşlemci: Intel Core i3-530 2.93 GHz / AMD Phenom II X4 810 2.60 GHz

- Hafıza: 6 GB RAM

- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 470 1 GB / ATI Radeon HD 6970 1 GB

- DirectX: 11. Versiyon