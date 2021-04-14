Çalıştır nedir ve nasıl açılır? Çalıştır komutları ve kodları

Çalıştır, Windows işletim sistemlerinin en çok kullanılan araçlarından biridir. İşlemleri hem daha hızlı, hem de daha kolay bir şekilde yapabilmenize olanak sağlar.

Çalıştır Nedir?

Çalıştır bilgisayarınızda herhangi bir işlemi yapmak ya da herhangi bir uygulama ya da programı açmak için kullanılan bir araçtır. Herhangi bir işlemi uzun uzadıya yapmak yerine, çalıştır aracındaki kısayolları kullanarak kolaylar yapabilirsiniz. Böylelikle normalde çok uzun sürecek işlemler, çalıştır kısayollarını kullanarak çok kısa sürede yapılabilir ve böylece siz de zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Zamandan tasarruf etmenin yanında bir bilgisayar kullanıcısı olarak pratiklik kazanmış ve daha keyifli bir süreç yaşarsınız.

Çalıştır Nasıl Açılır?

Windows işletim sistemlerinde çalıştır aracını açmanın iki farklı yöntemi vardır. Bu iki yöntemi şu şekilde sıralayabiliriz:

Windows anasayfasında sol alt kısımda yer alan başlat menüsüne tıklayın. Buradaki arama çubuğuna çalıştır yazın ve entera basın.

Klavyenizde Windows ve R tuşlarına aynı anda basın.

Başlıca Çalıştır Komutları ve Kodları

compmgmt.msc - Bilgisayar yönetimini açar. Buradan bilgisayarınız içerisinde hangi sistemlerde problem olduğunu görebilirsiniz. Burada aynı zamanda formatlama yapabilir, disklerinizi ve sürücülerinizi biçimlendirebilir, tanımlayabilir ya da dosya biçimlerini değiştirebilirsiniz.

cleanmgr - Disk temizleyiciyi açar. Bilgisayarınızda gereksiz dosyaların tamamı bu komuttan sonra açılan ekran üzerinden temizlenebilmektedir.

diskmgmt - Disk yönetimini açar. Bilgisayarınızda bulunan tüm depolama alanlarını buradan yönetmeniz mümkün.

eventvwr - Olay görüntüleyicisini açar. Burada tüm güvenlik uygulamaları kayıt altında tutulmakta ve gerekli olduğu zamanlarda da Windows ile paylaşılmaktadır.

charmap - Karakter eşlem sayfasını açar. Bilgisayarınızın klavyesinde bulunmayan karakter, sembol ve simgelerin tamamı burada bulunmaktadır. Bu karakterleri gerektiği zaman buradan kopyalayarak kullanabilirsiniz.

eudcedit - Yazı tipi oluşturma ve düzenleme sayfasını açar. Eğer kendinize özel bir karakter ya da yeni bir yazı tipi oluşturmak isterseniz, var olan bir yaz tipini düzenlemek isterseniz, bunun için bu ekranı kullanabilirsiniz.

appwiz.cpl - Program ekle ve kaldır sayfasını açar. Bu sayfadan bir uygulamanın ya da programın bilgisayarınızda ne kadar yer kapladığını görebildiğiniz gibi, aynı zamanda yeni bir program yükleyebilir ya da var olan bir programı kaldırabilirsiniz.

desk.cpl - Monitör özelliklerini açar. Burada monitörünüzle ilgili her türlü ince ayrıntıyı görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Diğer Çalıştır Komutları ve Kodları

devmgmt.msc - Aygıt yöneticisini açar.

iexpress - Setup programını açar.

powercfg.cpl - Güç seçeneklerini açar.

calc - Hesap makinesini açar.

inetcpl.cpl - İnternet özelliklerini açar.

intl.cpl - Bölge ve dil ayarlarını açar.

joy.cpl - Oyun kontrollerini açar.

magnify - Büyüteçi açar.

main.cpl - Mouse özelliklerini açar.

mmsys.cpl - Ses ayarlarını açar.

fsmgmt.msc - Paylaşılan klasörler menüsünü açar.

msinfo32 - Sistem bilgisi aracını açar.

mstsc - Uzak masaüstü bağlantısı sayfasını açar.

resmon - Kaynak izleyici sayfasını açar.

narrator - Ekran okuyucusunu açar.

osk - Ekran klavyesini açar.

perfmon - Performans izleyicisini açar.

regedit - Kayıt defterini açar.

control - Denetim masasını açar.

write - WordPad'i açar.