Çalışma hayatının doğası temelden değişiyor

Evden çalışmak, karantina döneminin başlangıcında yapılmış bir düzenleme olsa da Cisco Geleceğin İş Gücü anketinin sonuçlarına göre, çalışanlar yeni çalışma tarzlarımızın ortaya çıkardığı olumlu yönleri korumak istiyor. Daha fazla serbestlik (%63) ve dağınık bir ekip olarak verimli çalışma (%66), anketten çıkan iki temel sonuç olurken, %61'lik bir kesim de karar verme süreçlerinin hızlanmasından faydalanmaya devam etmek istediğini ifade ediyor.

Cisco'nun Avrupa, Orta Doğu ve Rusya genelindeki 12 pazarda 10.000 katılımcıyla yaptığı Geleceğin İş Gücü anketi kapsamında, ofis çalışanlarına 2021’den itibaren işverenlerden beklentileri soruldu. Elde edilen sonuçlar, çalışanların bunu bir dönüm noktası olarak görüp, işyerine ilişkin normları sorguladığını ortaya koydu.

Yöneticiler de değişimi olumlu buluyor

Ankete katılan kişilerin yalnızca %5'i karantinadan önce evden çalışmış olsa da artık çalışanların büyük çoğunluğu evden çalışmanın getirdiği serbestliği korumak istiyor. Çalışanların %87'sinin ofiste ve evden çalışma sürelerini belirleme konusunda daha fazla söz sahibi olmak istemesi, tek bir çözümün herkesi memnun etmeye yetmediğini gösteriyor.

Katılımcıların üçte ikisi (%66), son altı ay boyunca evden çalışmanın faydalarını ve zorluklarını daha iyi anladığını ifade ediyor. Ekiplerinin daha iyi performans göstereceğine olan inancı artan yöneticiler (%39), değişimin olumlu olduğunu vurguluyor. Çalışanlar ise daha iyi bir iş-yaşam dengesi kurarken, %56'sı günlük rutinine daha fazla egzersiz sığdırdığını ifade ediyor. Benzer biçimde, çalışanların %58'lik bölümü daha az seyahat etmek ve seyahat ile geçireceği süreyi daha üretken bir biçimde değerlendirmek istediğini söylüyor.

Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru da anketin sonuçları hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: "Pandemi ile dijital teknolojilerin hızla benimsenmesi, çalışmanın doğasını temelden değiştiriyor. Yeni çalışma modellerinin ortaya çıktığını, insanların daha fazla seçenek ve esneklik istediğini, ekiplerin daha dağıtık bir yapıya büründüğünü ve şirket kültürünün her zamankinden daha önemli olduğunu görüyoruz. Yapay zekâ kullanan iş birliği teknolojisi, çevresel sensörler ve gelişmiş analiz kabiliyetleri, çalışanlara güç vermek, ekipleri her yerden bağlanabilir ve üretken kılmak ve bunu yaparken işyeri güvenliğini artırmak için kritik öneme sahip."



Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru

Çalışanlar, kendilerine bir günlüğüne CEO olma şansı verilse, etkili iletişim ve iş birliği imkânı sağlamaya diğer her şeyden fazla öncelik vereceğini ifade ediyor. Çalışanların %78'ine göre bunun gerçekleşmesi için işletmelerin çalışanlara ofiste kullanılana benzer bir teknolojiyi, evde kullanmak için sağlaması gerekiyor. Çalışanların %65'i, karantina önlemlerinin olumlu yönlerinden birinin, çalışanların etkili bir iş birliği için aynı odada olmasının gerekmemesi olduğu konusunda hemfikir.

Yüzde 76’sı daha fazla teknoloji eğitimi istiyor

Çalışanlar, işyerlerinin 2021 bütçe önceliklerinin, uzaktan çalışma için gerekli teknolojilere yatırım yapmak ve ofisi sağlık yönünden daha güvenli hale getirmek için teknolojiden faydalanmak olması gerektiğini düşünüyor. Ayrıca, her yaştan çalışan, becerilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Katılımcıların %76'sı, 2021'de teknoloji ve dijital beceriler konusunda daha fazla eğitim verilmesinin, işyerinin başarısında temel öneme sahip olacağını düşünüyor.

12 ülkede 10 bin çalışanla yapıldı

Cisco, Censuswide firmasını görevlendirerek, 12 ülkede karantinanın başlangıcından itibaren üst üste 10 gün veya daha uzun süreyle evden çalışmış farklı sektörlerden 10.095 çalışanın katıldığı bir anket düzenledi. Anket, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Polonya, Rus, BAE, İsviçre, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'da uygulandı. Anket, 11 - 25 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.



