Çalışanların yüzde 57’si ofisini evine taşıdı

Farklı sektör ve büyüklükteki 24 şirketten 8 bin 609 çalışanın dahil olduğu ankette katılımcıların yüzde 57’sini 34 yaş ve altı çalışanlar oluşturuyor. Araştırmada, 55 yaş ve üstü çalışanların alınan önlemler, aksiyonlar, iletişim ve yönetime güven ile ilgili algılarının 25 yaş ve altı yaş grubuna göre daha pozitif olduğu görülüyor. Care In Action COVID-19 araştırmasında, pandemi döneminde uzaktan çalışmaya geçiş, çalışma yeri değişikliğine göre algı farkları ve iş yükünün değişimi gibi pek çok konuda ölçümlemeler yapıldı.

Üç kişiden ikisi evden çalışıyor



Araştırma sonuçlarına göre, çalışanların yüzde 57’si pandemi döneminde evden çalıştığını belirtiyor. Daha önce bu şekilde çalışanlarla birlikte, her üç çalışandan ikisinin bu süreçte evden çalıştığı belirlendi. Katılımcıların yüzde 87’si işini yaparken ihtiyaç duyduğu insanlara ulaşmanın kolay olduğunu ifade ederken, yüzde 84’ü uzaktan çalıştığında da normal çalışma düzeninde olduğu kadar etkin olduğunu belirtiyor.

Çalışanların yüzde 19’u iş yükünün aşırı arttığını söylüyor



Care In Action COVID-19 araştırması, pandemi döneminde uzaktan çalışma modeline geçen pek çok kişinin ortak düşüncesi olan “artan iş yükü” konusunda da veriler barındırıyor. Ankete katılanların yüzde 19’u pandemi sürecinde iş yükünün arttığını belirtiyor. Çalışanların yüzde 35’i iş yükünün normalden biraz daha yüksek olduğunu söylerken, sadece yüzde 9’u azaldığı görüşünde. İş yüklerinin normalden daha yüksek olduğunu belirten çalışanlar, iletişim ve destek alma ile ilgili konularda diğer çalışanlara oranla daha çok zorlandıklarını ifade ediyor.