Çalışanlar cihazların güncellemelerini bahane ediyor

Sık sık yapılan toplantılar genellikle ofis rutinindeki en tatsız şeylerden biri olarak görülür. Uzaktan çalışmaya ve sanal toplantılara geçiş, insanlar görüntülü görüşmeler nedeniyle yorgunluk yaşadıkları ve iş gününün sonunda daha yorgun hissettikleri için bu sorunu çözmüyor. Son araştırmanın gösterdiği üzere, çalışanlar bazı çağrılarını atlamak için yeni bir bahane buldular: Güncellemeler nedeniyle iş cihazlarının kullanılamadığını iddia ettiler. Kaçırılan randevulara ek olarak çalışanların %37'si, güncellemeleri yükledikten sonra PC veya dizüstü bilgisayarları yeniden başlatıldığında kaydedilmemiş çalışmalarının veya verilerinin bir kısmını kaybettiğini söyledi.

Sonuç olarak, bazı çalışanlar bunu cihazın kapalı kalma süresini ertelemek için bir fırsat olarak görüyor. Katılımcıların %27'si işte kasıtlı olarak zaman kaybetmek için güncelleme yüklediklerini itiraf ediyor. Bununla birlikte çalışanlar çoğunlukla işlerinin kesintiye uğramasından hoşlanmıyor. Bu nedenle %65'i üretkenliklerini sürdürmek için çalışma saatleri dışında güncelleme yapılmasını istiyor.

Şirketin BT Hizmeti ve Varlık Grubu Yöneticisi Egor Kharchenko, sonuçları şöyle yorumluyor: “Genellikle güncellemeler çalışma saatleri içinde sessiz modda indirilir ve işletmeyi etkilemez. Ancak bunları sisteme uygulamak için yeniden başlatma gerekir. Elbette bazı iş konuları ertelenemez. Bu nedenle genellikle bir kullanıcı belirli bir zaman dilimi içinde bilgisayarını yeniden başlatabilir. Ancak bazı insanlar bu tür bildirimleri kaçırıyor veya bunu yapmak istemiyor. Bu nedenle gerekli yeniden başlatma önemli bir aramadan hemen önce veya uzun bir e-posta yazarken en elverişsiz zamanda gerçekleşebiliyor.”

Güncellemeleri çalışanlar ve BT yöneticileri için uygun hale getirmek için uzmanlar, BT departmanlarının aşağıdakileri öneriyor:

Güncellemeleri, cihazların açık olduğu ve gerekli güncellemeleri indirebildiği, ancak çalışanların etkinliği genellikle daha düşük olduğunda, iş gününün sonuna yakın zamanlarda planlayın.



Mümkünse, LAN üzerinden uyandırma özelliğini kullanın. Bu teknoloji iş istasyonlarının ağ üzerinden açılmasına izin verir. Böylece güncellemeler çalışma saatleri dışında uygulanabilir.



Kullanıcıları test grubu dahil olmak üzere birkaç gruba ayırın. Bunları sırayla güncelleyin. Böylece bir şeyler ters giderse BT departmanı herkese zamanında yardımcı olabilir.



Personeli çoğu ofis üretkenlik yazılımlarında bulunan Otomatik Kaydetme işlevi hakkında bilgilendirin.



Yama yönetimi özelliklerine sahip bir uç nokta koruma çözümü kullanın. Ek olarak çözümde yer alan davranış algılama ve istismar önleme teknolojileri, kötü niyetli kişilerin yamalanmamış yazılımların neden olabileceği güvenlik sorunlarından faydalanmasının önüne geçer.