Çağrı Merkezleri Derneği bünyesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kuruldu

Türkiye genelinde çağrı merkezlerinde 108 bin kişi çalışıyor ve çalışanların yüzde 66’sını kadınlar oluşturuyor. Sektör, kadınlara sunduğu istihdam fırsatıyla diğer iş kolları için rol model niteliği taşıyor. Ancak çağrı merkezlerinde kadın istihdamı açısından görülen bu yüksek oran, alt kademelerden yönetici pozisyonlarına çıkıldığında tersine dönüyor. Takım lideri ve üstü pozisyondaki orta kademe yöneticileri arasındaki kadın çalışan oranı yüzde 49 iken, üst yönetimde bu oran yüzde 30’a kadar geriliyor.

Türkiye’de çağrı merkezi hizmet alanının gelişmesi ve büyümesi, istihdam yaratılması misyonuyla faaliyet gösteren Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD), sektördeki kadınların kariyer gelişimlerinin desteklenmesi çalışmalarının da içerisinde yer alacağı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurdu. Komisyon, çalışma hayatında kadın çalışanlara fırsat eşitliği tanınması, kadın liderlerin desteklenmesi ve yönetimde daha fazla söz hakkına sahip olmaları için “hikayelerimiz farklı, yolumuz ortak” sloganıyla projeler geliştirirken, benzer alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla da işbirliği içinde çalışmalar gerçekleştirecek.

Türkiye’nin gündemindeki en önemli konulardan birinin kadının iş gücüne katılması olduğunu söyleyen Çağrı Merkezleri Derneği Başkanı Rengin Ağılönü, “Türkiye’deki kadın istihdam oranı yüzde 30’un altında iken bizim sektörümüzde, çalışanlarımızın yüzde 66’sının kadınlardan oluşmasıyla gurur duyuyoruz. Kadın çalışanlarımız tüm yetkinlikleriyle sektörümüzün gelişmesi için çaba gösteriyor, emek veriyor. Ancak yönetici seviyesi açısından bakıldığında durum tersine dönüyor. Kadınlar çeşitli nedenlerle bu sektörde kariyerlerine devam etmiyor ya da edemiyor ve vazgeçiyorlar. Bazen de önlerine çıkan kariyer fırsatlarını değerlendirmekte çekimser kalıyor, yeterince cesur davranamıyorlar. Biz, kadın çalışanlarımızı; vazgeçmeyip başarmaları, kendi ayakları üzerinde durarak cesur adımlar atmaları için destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Ağılönü, “Çağrı merkezleri, bulundukları her ilde, o ilin sosyo-ekonomik yaşamına çok olumlu katkılar sağlıyor. Özellikle kadın istihdamının düşük olduğu Doğu illerinde kurulan çağrı merkezlerimiz, kadınlarımızın çalışma hayatına, ekonomiye katılmalarını sağlama anlamında önemli rol üstleniyorlar. Bu noktada sektör yöneticileri olarak bizim, kadın liderler yetiştirilmesini sağlamak anlamında büyük sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Dernek olarak bu konuda somut adımlar atacağımızı müjdeleyerek, öncelikle sektörümüzdeki emekçi kadınlarımızın sonra da tüm kadınların gününü kutluyorum” dedi.



