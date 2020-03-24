Çağrı merkezleri de 'uzaktan çalışma' modeline uydu

Dünya genelinde şirketler, operasyonlarını 'uzaktan çalışma' modeline geçirebilmek için büyük çaba içerisindeler. Çağrı merkezleri de çalışan sayısı ve teknik yapısı bakımından söz konusu önceliklendirmede kritik bir noktada yer alıyor. Büyük ve karmaşık çağrı merkezi operasyonlarını eve taşımak için karşılaşılan en büyük engel ise zaman ve teknolojik altyapı eksikliği olduğu belirtiliyor. Çağrı merkezi yazılımı olan AloTech, koronavirüs tehdidi ile mücadele eden şirketlerin çağrı merkezlerinin de uzaktan çalışma modeline uygun hale getirilmesi için destek programına adım attı.



AloTech müşterilerin ofissiz çalışma ortamına geçiş süreçlerinde proje ücreti almadan destek vereceğini duyurdu. Şirket, altyapısını kullanan şirketlerin yanı sıra farklı platform kullanan şirketlere de destek programı kapsamında hizmet veriliyor. Son 7 gün içerisinde onlarca şirket, çağrı merkezi altyapısını ofissiz ortama geçirmek için şirkete başvurarak geçiş süreçlerinde ücretsiz destek aldığı açıklandı.

Çağrılar chat veya WhatsApp'a yönlendiriliyor

Son 1 hafta içinde 50'ye yakın şirketin çağrı merkezi operasyonlarına uzaktan devam etmek için şirkletten destek aldığını aktaran işletmenin Genel Müdür Yardımcısı Korhan Erçin, süreçle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: "Sadece birkaç gün içinde onlarca müşterimizi ev ortamında çalışabilir hale getirdik. Burada eğer üçüncü parti sistemler veya operatör bazlı bir süre uzaması olmazsa saatler içinde aynı çağrı merkezi fonksiyonları, ofissiz ortamlardan çalışabilir hale geliyor. Hatta bazı müşterilerimiz bize bile danışmadan platform üzerindeki operasyonlarını ofissiz ortama taşıyıp daha sonra bizi bilgilendirdiler. Aynı zamanda çağrı adetlerindeki yoğunluk durumları için farklı kanallarla yoğunluğu azaltacak alternatif çözümler sunuyoruz. Çok basit chatbot senaryoları ile çağrıları chat veya WhatsApp'a yönlendirerek gelen yükü azaltmak yönünde adımlar atıyoruz."

Sağlık kurumlarına ücretsiz destek

Küresel ölçekte birçok şirketin çağrı merkezi operasyonlarını evden çalışma modeline taşımada destek sağladıklarını belirten Erçin, sağlık kurumları için desteğe hazır olduklarını da açıkladı.