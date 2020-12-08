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A.A.
Haber Giriş: 08.12.2020 - 12:24 | Son Güncelleme:

C130 uçaklarının sistemleri TUSAŞ'a emanet

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C130 uçaklarının sistemleri TUSAŞ'a emanet
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), havacılık ekosisteminin tüm alanlarında dünya standartlarında hizmet sağlamaya devam ediyor.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Erciyes Modernizasyon Projesi kapsamında, C130 uçaklarının tamamen TUSAŞ mühendisleri tarafından geliştirilen ve uçağın beyni olarak nitelendirilen merkezi kontrol bilgisayarı ile toplamda 23 sistem ve 117 bileşenin modernizasyon faaliyetleri yürütülüyor.

Toplamda 19 uçağı kapsayan Erciyes C130 Modernizasyon Projesi'nde bugüne kadar 7 uçağın modernizasyonunu tamamlayan TUSAŞ’ın, gelecek günlerde 8'inci uçağı modernizasyon için teslim alması bekleniyor.

C130 uçaklarının merkezi kontrol bilgisayarını mühendisleriyle yeniden tasarlayan ve uçaklara montajını yapan TUSAŞ, aynı zamanda uçakların GPS, gösterge, çarpışma önleyici sistem, hava radarı, gelişmiş askeri ve sivil seyrüsefer sistemleri, askeri görevler için gece çıplak gözle görünmeyen aydınlatma, ses kayıtlı karakutu, haberleşme sistemleri, gelişmiş otomatik uçuş sistemleri (askeri ve sivil), askeri ağda operasyon yapabilme kabiliyeti, dijital kayan harita ve yer görev planlama sistemleri gibi kritik parçaların modernizasyonunu gerçekleştirerek millileştiriyor.

Bu sayede C130 uçaklarının görev kabiliyetlerini de kolaylaştıran modernizasyonla pilotun iş yükünün azalmasının yanında, kalkıştan inişe kadar otomatik rota takibiyle emniyetli uçuş sağlanıyor.

Modernizasyon sayesinde durumsal farkındalığın arttığı C130 uçaklarına hava meydanlarına hassas ve güvenli iniş kabiliyeti kazandırılmış oldu.

Son teknolojinin entegre edildiği uçaklar, dijital askeri/sivil planlamanın yanında icra kabiliyetine de kavuştu. Zaman ve yakıt tasarrufu için sivil havacılık kurallarına uyum sağlandı.

2007'de imzalanan Erciyes C130 Modernizasyon Projesi kapsamında başlatılan çalışmalarda ilk prototip uçak 2014'te teslim edildi.

Netaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail KarNetaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail Kar, Hürriyet Teknoloji Kutusu programında Selim Öztürk’ün konuğu oldu. Kar, ''İşletmeler siber güvenliği sağlamak için nelere dikkat etmeli?'' konusunda bilgilerini izleyicilerle paylaştı.
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