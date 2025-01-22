ByteDance'dan 12 milyar dolarlık harcama planı

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TikTok'un sahibi ByteDance bu yıl yapay zeka altyapısı için 12 milyar dolardan fazla harcama yapmayı planlıyor ve Washington'un ABD'deki popüler video paylaşım uygulamasını satma baskısı altındayken yeni büyüme için en son teknolojiye güveniyor.

Planlar hakkında bilgi sahibi iki kişinin Financial Times'a yaptıkları açıklamalara göre, ByteDance, 2025 yılında Çin'de yapay zeka çipleri satın almak için 40 milyar yuan (5,5 milyar $) bütçe ayırdı ve bu geçen yıl harcadığı miktarı ikiye katlayacak.

Grup ayrıca gelişmiş Nvidia çipleri kullanarak temel model eğitim yeteneklerini güçlendirmek için yurtdışında yaklaşık 6,8 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Bu kişilere göre ByteDance'ın yurtiçi yarı iletken siparişlerinin yaklaşık yüzde 60'ı Huawei ve Cambricon gibi Çinli tedarikçilere gidecek, geri kalanı ise ABD ihracat kontrollerine uyum sağlamak için sulandırılmış Nvidia çiplerine harcanacak.

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Bu kişiler, Pekin'in Çinli teknoloji şirketlerine çiplerinin en az yüzde 30'unu ülkenin kendi tedarikçilerinden satın almaları için gayri resmi rehberlik verdiğini de sözlerine ekledi.