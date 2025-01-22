×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERTeknoloji Haberleri

ByteDance'dan 12 milyar dolarlık harcama planı

Güncelleme Tarihi:

#Bytedance#Yapay Zeka#Çip
ByteDancedan 12 milyar dolarlık harcama planı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 06:55

ByteDance 2025 yılında yapay zeka çipleri için 12 milyar dolar harcamayı planlıyor.

Haberin Devamı

 

TikTok'un sahibi ByteDance bu yıl yapay zeka altyapısı için 12 milyar dolardan fazla harcama yapmayı planlıyor ve Washington'un ABD'deki popüler video paylaşım uygulamasını satma baskısı altındayken yeni büyüme için en son teknolojiye güveniyor.

Planlar hakkında bilgi sahibi iki kişinin Financial Times'a yaptıkları açıklamalara göre, ByteDance, 2025 yılında Çin'de yapay zeka çipleri satın almak için 40 milyar yuan (5,5 milyar $) bütçe ayırdı ve bu geçen yıl harcadığı miktarı ikiye katlayacak.

Grup ayrıca gelişmiş Nvidia çipleri kullanarak temel model eğitim yeteneklerini güçlendirmek için yurtdışında yaklaşık 6,8 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Bu kişilere göre ByteDance'ın yurtiçi yarı iletken siparişlerinin yaklaşık yüzde 60'ı Huawei ve Cambricon gibi Çinli tedarikçilere gidecek, geri kalanı ise ABD ihracat kontrollerine uyum sağlamak için sulandırılmış Nvidia çiplerine harcanacak.

Haberin Devamı

Bu kişiler, Pekin'in Çinli teknoloji şirketlerine çiplerinin en az yüzde 30'unu ülkenin kendi tedarikçilerinden satın almaları için gayri resmi rehberlik verdiğini de sözlerine ekledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bytedance#Yapay Zeka#Çip

BAKMADAN GEÇME!