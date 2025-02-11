BYD zoru başardı! Son teknoloji otomobili 344 bin liraya satıyor... Yapay zekayla yol alıyor

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Çinli elektrikli otomobil devi BYD, Pazartesi günü geç saatlerde, 69 bin 800 yuan (9.555 dolar, yaklaşık 344 bin lira) düşük maliyetli Seagull model otomobilleri de içeren için “DiPilot” destekli sürüş sistemini piyasaya sürdüğünü duyurdu.

BYD ayrıca Çinli girişim DeepSeek'in yapay zekasını yeni sürücü destek sisteminin en azından en gelişmiş versiyonuna entegre ettiğini söyledi.

Tesla'nın “Tam Kendi Kendine Sürüş” olarak adlandırılan sürücü yardımının en gelişmiş versiyonu henüz Pekin'in onayını almadı.

Çinli elektrikli otomobil devi BYD daha önce otonom sürüş teknolojisi konusunda daha temkinli bir yaklaşım benimseyen BYD, DeepSeek'in yardımıyla sürücü yardımı konusunda her şeyi yapıyor.

BYD'nin kurucusu ve başkanı Wang Chuanfu, Pazartesi günü geç saatlerde canlı yayınlanan Çin odaklı bir lansman etkinliğinde, gelişmiş akıllı sürüşün emniyet kemerleri ve hava yastıkları gibi standart bir güvenlik özelliği haline geleceğini söyledi.

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Nomura analistleri Salı günkü bir notta, BYD'nin Çin'de 70 bin yuan'ın altındaki bir araç için bu tür gelişmiş sürücü destek özellikleri sunan ilk otomobil üreticisi olduğunu söyledi. Analistler "BYD rekabet stratejisini geçen yılki fiyat indiriminden 2025'te fonksiyonların yükseltilmesine doğru değiştiriyor" dedi.

EN GELİŞMİŞ VERSİYONA DA ENTEGRE EDİLDİ

BYD ayrıca Çinli girişim DeepSeek'in yapay zekasını yeni sürücü destek sisteminin en azından en gelişmiş versiyonuna entegre ettiğini söyledi. Bu tür sistemler, bir aracı kontrol etmek için yazılım, yapay zeka ve kameralar veya diğer sensörlerin bir kombinasyonunu kullanarak insan müdahalesi ihtiyacını en aza indiriyor.



Sino Auto Insights'ın kurucusu ve genel müdürü Tu Le, “DeepSeek entegrasyonu çok önemli. Ççünkü artık BYD'nin rakiplerinin sunduğu akıllı özelliklere eşdeğer özellikler sunmak için birlikte çalışabileceği, kendi geliştirdiği bağımsız bir yapay zeka teknolojisi var. Bu durum BYD'yi teknolojik özelliklerin hızını belirleyen sürücü koltuğuna sağlam bir şekilde geri oturtuyor" dedi.

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ÇİNLİLER SON İKİ YILDIR REKABETÇİ



İki yıldan uzun bir süre önce Çinli otomobil üreticileri, Çin'in son derece rekabetçi elektrikli otomobil pazarında öne çıkmanın bir yolu olarak sürücü destek özellikleri sunmaya başlamıştı. Ancak BYD yönetimi Mart 2023'te yatırımcılara "akıllı sürüş" söz konusu olduğunda, otonom araçların karıştığı bir kaza durumunda sorumluluğu belirlemenin zor olduğunu söyledi. Ancak gelişmiş destekli sürüş teknolojisinin genel güvenliği artırma potansiyeline sahip olduğunu belirttiler.

Pazartesi günü BYD, akıllı araçların yol koşullarını izleyerek ve tehlikelerden kaçınarak yol güvenliğini artırabileceğini, büyük veri ve yapay zeka modellerinin ise teknolojiyi zaman içinde geliştireceğini söyledi.

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BYD'nin yeni sürücü destek teknolojisine sahip 20'den fazla modeli Pazartesi günü piyasaya sürüldü. Yurtdışında hızla genişleyen otomobil üreticisi, küresel kullanılabilirlik hakkında herhangi bir şey söylemedi.



TESLA HALA ONAY BEKLİYOR



Çin'de sürücü yardımının yaygınlaştırılması yasal kısıtlamalarla karşı karşıya kalsa da, giderek artan sayıda yerel yetkili, daha fazla aracın sıkışık şehir sokaklarında destekli sürüş yazılımı kullanmasına izin verdi.

İLK 2022'DE KULLANILDI



ilk olarak Eylül 2022'de kendi şehri Guangzhou'da şehir içi yollar için sürücü yardımını kullanıma sundu ve 2023'ün başlarında Shenzhen ve Şangay'a yayıldı. Xpeng, Şubat 2024 itibariyle bu özelliğin Çin'in büyük bölümünde kullanılabileceğini söyledi. Şirketin kitlesel pazar markası Mona, bazı sürücü destek özelliklerine sahip ilk otomobilini Ağustos ayında piyasaya sürdü.

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NVIDIA ÇİPLERİ KULLANILIYOR

Li Auto, Huawei ortakları, Nio ve Xiaomi'nin rakip otomobillerinin tümü, otomatik park etme gibi bazı sürücü destek işlevleri sunduğunu iddia ediyor. Otomobil üreticilerinin birçoğu otomobiller için Nvidia'nın çiplerini kullanıyor.

Tesla'nın “Tam Kendi Kendine Sürüş” olarak adlandırılan en gelişmiş sürücü asistanı versiyonu, Elon Musk'ın 2024 yılı sonunda Çin'de kullanıma sunulabileceğine dair defalarca yaptığı açıklamalara rağmen henüz Pekin'den onay alamadı.



DeepSeek entegrasyonu BYD'nin rekabet gücünü arttırsa da, Stansberry Research analistlerinden Brian Tycangco bu işbirliğinin "BYD araçlarının ulusal güvenlik nedeniyle ABD gibi Batı pazarlarına girişte daha fazla zorlukla karşılaşma olasılığını arttırdığı" uyarısında bulundu.