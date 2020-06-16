MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBuzla kaplı olmayan toprakların yarısına insan eli değmedi
GeriTeknoloji Buzla kaplı olmayan toprakların yarısına insan eli değmedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 16.06.2020 - 07:15,Son Güncelleme:

Buzla kaplı olmayan toprakların yarısına insan eli değmedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Buzla kaplı olmayan toprakların yarısına insan eli değmedi
Abone Olgoogle-news

Science Daily'nin haberine göre, ABD'de Ulusal Coğrafya Topluluğu ve California Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, insanoğlunun hızla ve kararlı biçimde harekete geçmesi halinde Dünya topraklarının kabaca yarısının kısmen el değmemiş biçimde korunabileceğini ortaya koydu.

Sonuçları "Global Change Biology" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde insan eli değmemiş toprakların oranını hesap etmek için yakın geçmişte çıkan ve doğal toprakların antropojenik topraklara dönüşümünü ortaya koyan 4 küresel harita karşılaştırıldı.

İnsanın etki ettiği topraklara, tarla ve çiftliklerin yanı sıra şehirler ve madencilik yapılan arazilerin dahil edildiği belirtildi.

Araştırma ekibinde yer alan coğrafya profesörü Erle Ellis, "İnsanın toprak kullanımı, Dünya'nın kalan doğal ortamlarını, özellikle ılıman ve yaşamaya daha elverişli bölgelerde gitgide tehdit ederken, toprakların neredeyse yarısı geniş çaplı yoğun kullanımın olmadığı yerlerde bulunuyor." ifadesini kullandı.

Yeryüzünün yaklaşık yüzde 15'i, okyanusların da yüzde 10'u şu anda bir biçimde korunuyor. Öte yandan bazı çevre örgütleri, hükümetlere, yeryüzünün ve okyanusların koruma altındaki bölümünü 2050'ye kadar yüzde 50'ye çıkarmaları çağrısında bulunuyor.

iPad Pro'ların sihirli klavyesiApple'ın yeni nesil iPad Pro'lar için tasarladığı Magic Keyboard, touch pad ile birlikte hemen hemen bir dizüstü bilgisayara dönüşüyor. Yakından inceledik...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle