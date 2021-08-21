Büyüktür/küçüktür İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Büyüktür Ve Küçüktür İşareti Yapımı

Büyüktür ve küçüktür işaretleri özellikle matematikte sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle bu işaretlerin nasıl yapıldığı insanlar tarafından merak edilmektedir. Büyüktür ve küçüktür işaretini yapmak için bilgisayar klavyesi kullanılabilir.

Büyüktür Küçüktür İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayar klavyesinden kolay bir şekilde büyüktür ve küçüktür işaretleri yapılabilmektedir. Günümüzde kullanılan pek çok bilgisayar ve laptop klavyesinde bu işaretler bulunmaktadır. Bu nedenle bu işaretlerin kullanımı gerek olduğu zaman kolay bir şekilde yazıya eklenebilmektedir.

Klavyelerin eski ya da yeni olmasına göre büyüktür küçüktür tuşunun yerinde farklılıklar olabilmektedir. Büyüktür küçüktür tuşuna normal basıldığı zaman küçüktür () sembolü elde edilmektedir.

Kullanılan klavye üzerinde bu sembollerin oluğu bir tuş yoksa o zaman büyüktür işareti yapabilmek için Alt + 062 kombinasyonu kullanılmaktadır. Bunun için alt tuşuna basılı tutulurken aynı anda 0-6-2 tuşlarına basılmalıdır. Küçüktür işaretini yapmak için ise Alt + 060 kombinasyonunu kullanmak gerekir. Bunun için Alt tuşuna basılı tutulurken sırasıyla 0-6-0 tuşlarına basılması gerekmektedir.

Klavye İle Büyüktür ve Küçüktür İşareti Yapımı Nasıldır?

Klavye üzerinde bu tuşlar bulunmadığı zaman kopyala yapıştır yöntemi ile de bu semboller yazıya eklenebilir. bunun için karakter seçilir ardından aynı anda CTRL+C tuşlarına basılır. Bu şekilde karakter kopyalanmış olur. Karakterin ekleneceği sayfaya gelinir. Burada CTRL+V tuşlarına aynı basılır. Bu şekilde de büyüktür ve küçüktür işaretleri eklenebilmektedir.