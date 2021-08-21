Büyük Eşittir İşareti Nasıl Yapılır? Klavye Büyük Eşittir İşareti Yapımı Ve Kopyalama

Bilgisayar klavyelerinde pek çok tuş bulunmaktadır. Bu tuşların bazılarında çeşitli semboller yer almaktadır. Ancak bazı semboller klavyede yer alan tuşlar ile yapılamaz. Bu semboller için bir takım tuş kombinasyonları kullanmak gerekmektedir.

Büyük Eşittir İşareti Nasıl Yapılır?

Klavye üzerinde bulunmasa da çeşitli tuş kombinasyonları sayesinde bazı işaret ve semboller yapılabilmektedir. Bilgisayar üzerinden sürekli yazı yazanlar için bu tuş kombinasyonlarını bilmek son derece önemlidir.

Günümüzde Windows kullanıcılarının aşina olduğu pek çok tuş kombinasyonları sayesinde çeşitli semboller kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Klavyeden büyük eşittir işaretinin yapılması da en fazla merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Büyük eşittir işareti klavye üzerinden tuş kombinasyonları kullanılarak yapılamaz. Ancak bu sembolün yazıya eklenmesi için farklı bir takım yöntemler bulunmaktadır. Bu iki farklı yöntem sayesinde büyük eşittir işareti kolay bir şekilde yazıya eklenebilmektedir.

Klavye Büyük Eşittir İşareti Yapımı ve Kopyalama Nasıldır?

Büyük eşittir işaretini kısa yoldan yapmanın iki farklı yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki kopyala yapıştır yöntemidir. Bu yöntemde öncelikle başka bir sayfadan büyük eşittir işareti açılır. Mouse yardımı ile bu sembol seçilir. Ardından dilerseniz mouseun sağ tuşuna tıklayıp kopyala diyebilirsiniz, dilerseniz de CTRL + C tuşunu kullanıp sembolü kopyalayabilirsiniz. Kopyaladığınız sembolü yapıştıracağınız sayfaya gelerek mouse sağ tuşuna tıklayıp yapıştır diyebilirsiniz ya da CTRL + V tuşlarına aynı anda basarak yapıştırma işlemini yapabilirsiniz.

Karakter eşlem tablosu ile de ≥ sembolü kolay bir şekilde yapılabilir. Karakter eşlem tablosunda ≥ sembolü bulunduktan sonra seç tuşuna basılarak sembol yazıya kopyalanabilmektedir.