Büyük ekran TV kullanmanın avantajları neler?

Tüketicilerin satın aldıkları televizyonları ortalama 5 ila 10 yıl arasında kullanmayı beklediği göz önüne alınırsa, bu ürünlerden uzun süre memnun kalmaları da büyük önem taşıyor. Zamanla birçok tüketici, daha büyük ekran televizyonu almadığı için pişman olabiliyor. Bugün üretilen kaliteli içerikler nedeniyle tüketiciler de artık daha büyük, daha sürükleyici bir görüntü deneyimi yaşamak istiyor. Bu durum yapılan araştırmalara da yansıyor.

GFK araştırma raporlarına göre bu yılın Haziran ayı itibarıyla kümülatifte toplam PTV pazarı yüzde 15 büyürken 75’’ üstü pazar segmenti yüzde 70 büyüdü. Yapılan araştırmalara göre bu yıl 75 inç ve daha büyük ekran televizyon satışlarının yüzde 17, 8K TV satışlarının ise yüzde 110 artması bekleniyor.

İşte büyük ekran TV’lerin faydaları:



Sürükleyici gerçekçilik

Televizyonunuzun ekranı ne kadar büyük olursa görüntü kalitesini de o kadar iyi deneyimleyebilirsiniz. Önemli olan, boyut ve çözünürlük arasındaki denge, yani televizyon ekranının sahip olduğu toplam piksel sayısıdır. Televizyon büyüdükçe çözünürlüğü de artar. Örneğin ultra yüksek çözünürlüklü bir televizyon, ekranında 33 milyon güçlü piksele sahip. Bu düzeyde yüksek çözünürlük, büyük ekranlı bir televizyonda pikselleri fark edilmez hale getirir ve size daha büyük, daha gerçekçi bir görüntü sunarak sürükleyiciliği artırır.



Evinizdeki sinema salonu

Büyük ekrana sahip yüksek çözünürlüklü bir televizyon sayesinde filmlerdeki ayrıntılar fark edilerek izlenebildiğinden, alınan seyir keyfi de ciddi derecede artıyor. Buna sürekli büyüyen internet yayını hizmetleri listesindeki içeriklerin çok hızlı şekilde artmasıyla birlikte 4K veya 8K içeriklere ulaşmak için eskiden olduğu gibi televizyon kanallarının çözünürlük yükseltmesini beklememek de dâhil. Büyük ekranlarda detaylar ve özel efektler daha da muhteşem görünür ve mükemmel anları yakalayarak sinema salonundaki keyfi evinize taşıyabilirsiniz.



Zengin ve ayrıntılı oyun deneyimi

Bugünün video oyun konsolları son derece güçlü ve olağanüstü zengin ve ayrıntılı oyun deneyimini destekleyen kapasiteye sahip. Bu konsollar büyük ekran bir televizyonla birlikte kullanıldığında oyun deneyimi daha da sürükleyici hale geliyor.



Heyecan dolu spor karşılaşmaları

Futbol veya basketbol gibi heyecan dolu spor karşılaşmalarını izlerken, büyük ekran televizyon ile kendinizi adeta tribünlerde hissedebilirsiniz. Özellikle aksiyonu yüksek karşılaşmalarda kendinizi bir anda tuttuğunuz takım için tribündeymiş gibi evinizde tezahürat ederken bulabilirsiniz.



Eğlenerek öğrenmenin keyfi

Bugün televizyonlar, öğrenme deneyimini de daha eğlenceli hale getiriyor. Son aylarda okul eğitimlerinin uzaktan verilmesi nedeniyle televizyonlar gençlerin yeni bilgiler öğrenmesini sağlayan önemli araçlara da dönüştüler. Büyük ekran televizyon, çok farklı heyecan verici konuları keşfetmek için daha büyük bir pencere açar.



Peki, büyük ekran TV alırken neleri dikkate almalısınız?

Büyük ekran bir televizyona geçiş yapmak istiyorsanız, televizyonu satın almadan önce göz önünde bulundurmanız gereken birkaç nokta şöyle:



Boyutu hesaplayın: Doğru ekran boyutunu belirleyen iki temel unsur vardır. Birincisi evinizde televizyon ile oturma noktanız arasındaki izleme mesafesidir. İkincisi ise izlediğiniz içeriğin çözünürlüğüdür. İzlediğiniz içeriğin çözünürlüğü arttıkça görüntü daha fazla detaya sahip olacağından daha yakından izleme imkânınız olacaktır. Bu durumun tersinde ise izlediğiniz içeriğin çözünürlüğü azaldıkça daha net görebilmek için izleme mesafenizi artırmanız gerekecektir. Büyük ekran televizyonun evinizde nasıl görüneceğinden emin değilseniz, işte faydalı bir ipucu: Duvarınızda satın almayı düşündüğünüz televizyonun boyutunda bir taslak oluşturarak satın almayı planladığınız TV’nin boyutu hakkında daha iyi fikir edinebilirsiniz. Bunun için boya yaparken kullanılan maskeleme bandını kullanabilirsiniz.