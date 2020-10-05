Bursa'da yerli deney düzenekleri imal ediliyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nilüfer ilçesindeki atölyeyi ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, burada yürütülen çalışmaları inceledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aktaş, Bursa Bilim Teknoloji Merkezinin tamamı yurt dışından alınan 100 deney düzeneğiyle hizmet vermeye başladığını belirtti.

Türkiye'deki bilim ve teknoloji merkezlerinin de yurt dışı destekli yapılabildiğini aktaran Aktaş, "Yerlilik ve millilik vurgusuyla deney düzeneklerini kendimiz üretmeye başladık. Bu yıl itibarıyla Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezindeki yerli ürün oranı yüzde 40'a ulaştı. Bu oranı yükseltmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz deney düzeneklerini kendi bilim merkezimizde sergilemek dışında diğer bilim merkezlerine TÜBİTAK aracılığıyla satıyoruz. TÜBİTAK'ın 12 kentteki gençlik merkezlerinde bulunan 'DENEYAP' atölyelerinin kuruluşunu gerçekleştirdik. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Bilim Atölyesini kurduk. Kültür AŞ, yaklaşık 2 yılda bu ve benzeri faaliyetlerinden dolayı 25 milyonluk bir işlem hacmine ulaştı. Farklı şehirlerle görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki bir yıl içinde Türkiye'deki 200 deney düzeneğinin yüzde 80'i yerli olarak Kültür AŞ tarafından üretilecek. Amacımız 2022'de ürettiğimiz deney düzeneklerini yurt dışına satmak ve 2023 yılına kadar dünyadaki ilk 5 üretici arasına girmek."

Bursa'da 2022'de TEKNOFEST'e ev sahipliği yapmak istediklerini ifade eden Aktaş, bunun için gerekli hamleleri ve ön anlaşmayı yaptıklarını bildirdi.