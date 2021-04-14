Burgan Bank, Ashoka Türkiye ile iş birliğine gitti

Butik bankacılık anlayışı ile tüketicilerin ihtiyaçlarına özel ürün ve hizmetler sunan Burgan Bank, öncelikli toplumsal sorunlara etkin, kalıcı çözümler getiren, sosyal girişimcileri bulan ve onları destekleyen Ashoka Türkiye ile güç birliği yaptı. Burgan Bank, Ashoka Fellowship Programı kapsamında “Teknoloji ve İnsan” odağında çalışan bir sosyal girişimciyi destekleyecek.

Ashokalı sosyal girişimciler için beş temel kriter

Ashoka, Fellowship Program’ı kapsamında seçim sürecini ‘yenilikçi fikir, sosyal etki, yaratıcılık, girişimcilik ve etik doku kriterlerine odaklanarak yönetiyor. Ashoka Ağı’na dahil olan sosyal girişimciler, uluslararası bir ağın parçası olmanın yanı sıra alanında lider kişi ve kurumlardan gönüllü danışmanlık ve ihtiyaç halinde üç yıl boyunca finansal destekten faydalanabiliyor.

“Teknolojinin getirdiği sorunlara etki odaklı çözüm arıyoruz”

Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Banka olarak içinde bulunduğumuz toplumun ihtiyaçlarının yanı sıra gelişimine de odaklanmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda Ashoka ile yollarımız kesişti. Bankamızın dijitalleşme hedefleri kapsamında “Teknoloji ve İnsan” konusunu odağımıza alarak, ülkemize ve insanlarımıza fayda sağlayacak bir sosyal girişimciye destek olacağız. İş birliğimizle, banka kurum kültürüyle örtüşen, teknolojiyi insanların faydalanması için ele alan, teknolojinin getirdiği sorunlara ve fırsat eşitliğine çözüm sunmak üzere kurgulanan bir sosyal girişimciyi hem maddi hem de profesyonel anlamda destekleyeceğiz. Ashoka ortaklığında bir sosyal girişimcinin hayallerini gerçekleştirip, ülkemizde birçok alanda farkındalık yaratacağımıza ve pozitif anlamda birçok değişimin başlangıcı olacağımıza inanıyoruz. Güç birliğimizin bir diğer önemli yanı da destekleyeceğimiz sosyal girişimcinin küresel Ashoka Ağı’yla buluşmasını ve Ashoka’nın küresel desteklerinden bütüncül olarak faydalanmasını sağlayan Türkiye’den ilk kurum olmamızdır” dedi.

Toplumsal sorunlara etkin ve kalıcı çözümler

Toplumsal dönüşümün katalizörleri olan sosyal girişimcilere 41 yıldır ev sahipliği yaptıklarını belirten Ashoka Türkiye Eş Direktörü Zeynep Meydanoğlu, “Türkiye’deki sosyal girişimcilik alanının kapasitesini artırıp sürdürülebilirliğini sağlamak için kolektif olarak hareket etmemiz ve sistem düzeyinde dönüşüm sağlayacak uzun soluklu müdahaleleri desteklememiz ekosistemin geleceği için çok kıymetli. Bu perspektif ile Türkiye’nin önde gelen sosyal girişimcilerini, işlerini ve yarattıkları faydayı büyütmek hedefiyle Burgan Bank’la yaptığımız güç birliği bizi hem heyecanlandırıyor hem de umutlandırıyor. Günümüzün en karmaşık sorunlarından biri olan teknoloji ve insan odağında çalışan, bu soruna sistem dönüşümü potansiyelinde çözüm sunan sosyal girişimcileri tespit ederek Burgan Bank’ın katkısıyla ihtiyaç duydukları finansal desteğe ulaşmaları çok kıymetli. Sektörler arası iş birliklerine en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanlarda Burgan Bank’ın bu vizyoner desteğinin diğer kurumlara ilham olmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.