Bundle’dan iOS14 yenilikleri: Yeni Widget’larla yepyeni bir ekran deneyimi

Apple kullanıcılarının sabırsızlıkla beklediği iOS14 Widget’ı sayesinde isteğe göre boyutu ve şekli değiştirilebilecek yeni Bundle Widget’ları ana ekrana taşınıyor. Böylelikle hem kullanıcı arayüzüne yepyeni bir görünüm kazandırıyoruz hem de detaylı bir haber okuma deneyimini en hızlı şekilde sunuyoruz.

Ana ekrana gelen üç ayrı Widget uygulamaya kolay erişiminizi sağlıyor:



* Popüler haberler: Okuyucuların en çok ilgi gösterdiği içerikler



* Bildirimler: Günün önemli gelişmeleri



* Hot Bundle: Günün keyifli okuması

Önceden sadece Premium abonelere sunulan günün hava durumu tahminleri ile piyasa açılış ve kapanış değerleri, Bundle kullanıcılarının hâlâ vazgeçemediği iki özellik ve artık daha da kullanışlı!

Günlük 300 bin okunma sayısına ulaşan Hava Durumu ve Finans eklentileriyle 250 bin kişi hava durumu tahminlerini bildirim olarak almayı tercih ediyor. 50 bin kişi de borsa endekslerinin yanı sıra kripto paraların değerlerini anlık takip ediyor.

Bundle'ın en önemli ve en sevilen özelliği, ‘Daily Bundle’ bu versiyonda da karşımızda. Günün öne çıkan haberlerini ve popüler başlıklarını derleyen Daily Bundle, gün sonunda bildirim olarak iletiliyor, üstelik kullanıcıların ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş haberleri de içeriyor.

Bundle’ın yeniliklerini keşfetmek için iOS ya da Android cihazınıza şimdi indirin!