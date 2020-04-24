Bunch: Oyun oynarken sohbet ettiren uygulama

Yüzbinlerce kişinin indirdiği uygulamada, Nisan ayı itibariyle dakikada 1.5 milyon kişi oyun oynarken aynı anda da sohbet ediyor. Bunch ayrıca The Guardian gazetesi tarafından karantina zamanında sohbet için önerilen en iyi beş uygulama arasına girdi.

Karantina döneminde kadın kullanıcı sayısı arttı

Virüs salgınıyla birlikte Bunch’ın kullanıcı profilinde de büyük değişiklikler gözlemlediklerini belirten Endeavor Türkiye girişimcisi Selçuk Atlı, “Salgin oncesinde Bunch'i en fazla kullanan kitle 14 yaş civarı Roblox veya Minecraft oynayan gençlerdi. Nisan ayı itibariyle yaş ortalaması 14’den 24’e çıktı. Erkek kullanıcı ağırlıklı kitlemiz de bu dönemde değişti, şu an için kullanıcılarımızın yüzde 61’ini kadınlardan oluşturuyor” dedi.

Türk kullanıcısı için tavla ve okey

Bunch'ın içinde diğer uygulamalardan daha fazla ve farklı oyun olduğuna dikkat çeken Atlı, “Bilardo, Marsh Dash, Dart Partyı, Flappy Lives bu oyunlardan bazıları... Türkiye’de henüz çok fazla kullanıcımız yok. Ancak yeterli sayıya ulaşırsak, tavla ve okey gibi bize özgü oyunları da uygulamaya dahil etmeyi planlıyoruz” dedi.

İnternet Café’lerden esinlendi

Atlı, Bunch fikrinin doğuş hikayesini ise söyle anlattı, “Küçükken en büyük zevkimiz internet cafe’lerde ya da evde arkadaşlarımızla bir araya gelip Counter Strike ya da Age of Ampires oynamaktı. Bu buluşmalarda sohbet, edip şakalaşır, aynı zamanda da keyifle oyun oynardık. Bunch ile insanlara bu internet café ve LAN parti tecrübesini yaşatmak istedim. Uygulamamız sayesinde kullanıcılar arkadaşlarıyla videolu sohbet ederken, aynı zamanda da en sevdikleri oyunları oynayabiliyorlar” dedi.

Amerika’da yaşayan Atlı, New York ve Toronto merkezli 16 kişilik bir ekip ile çalışıyor.