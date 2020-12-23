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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 23.12.2020 - 12:43 | Son Güncelleme:

Bunamayı bitirecek hücre keşfedildi

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Bunamayı bitirecek hücre keşfedildi
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İngiltere'de yapılan araştırmada bilim insanları, cüzdan, anahtar gibi eşyaları nereye koyduğumuzu hatırlamamızı sağlayan beyin hücreleri keşfetti.

Kişisel eşyalarımızı nerede bıraktığımızı hatırlamak gibi görevlerde bize yardımcı olan yeni bir beyin hücresi türü keşfedildi. Bu izleme hücreleri, beynimizdeki zihinsel haritalarda bulunan cep telefonu veya araba anahtarı gibi eşyaların konumunu hatırlamamızı sağlıyor. Uzmanlar, bu hücrelerin eksikliğinin bunamaya yol açtığını tahmin ediyor. Böylece bunamanın tedavisinin bulunabileceği düşünülüyor. 

Durham Üniversitesi'nden Dr Colin Lever, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu keşfin demansın daha iyi anlaşılması için temel oluşturabileceğini kaydetti.

Bu hücreler, beyinde elektrik darbeleri taşıyan, bilgiyi elektriksel ve kimyasal sinyaller yoluyla ileten nöronlar olarak biliniyor. Diğer nöronların aksine, bu hücreler, nesnelere olan mesafeleri ve yönleri kodlamanın yanı sıra onları hatırlamaktan da sorumlu.

Bunamayı bitirecek hücre keşfedildi

Sadece Birleşik Krallık'ta 850 bini aşkın insanın demanstan muzdarip olmasına rağmen, hastalık hakkında nispeten az şey bilinmesi bu keşfin önemini de artırıyor. Bu hücrelerin detaylıca araştırılması, 'bunama' durumunu açıklamaya yardımcı olabilir ve yeni tedavilerin önü açılabilir.

BİLİM ÇALIŞMA 1970'LERE UZANIYOR

Bu son keşif, 1970'lerde bellek hücrelerini ilk kez tanımlayan Profesör John O'Keefe'nin çalışmalarına kadar uzanıyor.

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