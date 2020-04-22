'Bulunduğumuz süreç, dijital dönüşümü daha da hızlandırıcı bir etki yarattı'

Öncelikle salgın nedeniyle işletmeler zorunlu olarak kapsamlı bir dijital dönüşüme giriyor. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye özelinde ne söylemek istersiniz?

Dijital dönüşüm son yılların en sıcak gündem maddelerinden biri. İçinden geçmekte olduğumuz süreç, dijital dönüşümü daha da hızlandırıcı bir etki yarattı. İşletmeler artık bu dönüşümü çok daha hızlı bir biçimde hayata geçirme zorunluluğu ile karşı karşıya. Eğitimden, telekomünikasyona, hizmet sektöründen sağlığa kadar her alandaki işletmelerin ve kuruluşların salgın sonrası dönemde ayakta kalabilmeleri için bu dönüşüm sürecini başarıyla ve hızlı şekilde yönetmeleri, teknolojik altyapılarını güçlendirmeleri gerekiyor.

Salgın ortaya çıkmadan önce dijital dönüşüm konusunda refleks göstermiş ve mesafe kat etmiş işletmelerin, mevcut süreçten daha az hasar görerek çıkacağını ve yarının dünyasında avantajlı konumda olacağını öngörüyoruz. Bundan sonraki dönem için de kurumların altyapı ve çalışma modellerini ve süreçlerini güvenli olarak uzaktan çalışmaya hazır hale getirmeleri çok önemli olacaktır. Dijital dönüşüm Cisco olarak bizim de uzun zamandır Türkiye’ye yönelik stratejimizin en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Gerek özel sektör gerekse de kamu kurum ve kuruluşlarının dijital dönüşüm süreçlerine destek sağlamak ve bu süreci en verimli biçimde yönetmelerine yardımcı olmak önceliklerimiz arasında yer alıyor.



Webex platformunuzdan konuşalım biraz da. Bu platforma yabancı olanlar için nedir Webex? Bu alanda neler yapıyorsunuz?

Cisco Webex, Webex Meetings ve Webex Teams çözümleri başta olmak üzere en yüksek standarda sahip farklı iş birliği çözümleri sağlayan platformdur.

Webex Meetings; masaüstü, mobil, web tarayıcı ve video konferans cihazları aracılığıyla katılabileceğiniz video ve içerik paylaşımlı çevirimiçi toplantı çözümüdür. Toplantılara evinizden, ofisinizden katılabileceğiniz gibi mobil cihazlardan hareket halindeyken de bağlanmak mümkündür.

Webex Teams; video toplantıları, mesajlaşma, dosya paylaşımı ve beyaz tahta yeteneklerini içeren bulut tabanlı ekipleri hedefleyen bir iş birliği uygulamasıdır. Webex Teams ile gerek ofis personelleri gerekse de uzak ekiplerin birlikte çalışması için kalıcı sanal toplantı odaları yaratılabilmektedir.

Webex platformuna Cisco’nun video konferans ailesinde bulunan uç sistemlerin de tanımlanması mümkün olmaktadır. Bu sayede, Webex Meetings veya Webex Teams platformunda gerçekleşen her türlü video konferans toplantısına kişisel veya oda tipi Cisco video konferans cihazlarıyla da bağlantı sağlanabilmektedir.

Cisco Webex, diğer toplantı tedarikçilerinin sahip olduğu kullanıcı sayılarının toplamından daha fazla kullanıcıya sahiptir. Pandemi öncesi dönemde Webex üzerinden her ay yaklaşık 6 milyar dakika toplantı yapılıyordu ve ayda yaklaşık 130 milyon profesyonel Webex’le iletişim kurmaktaydı. Pandemiden en iyi korunma yöntemi olan izolasyon ve sosyal mesafe, yeni bir çalışma modeline geçmemizi de zorunlu kıldı. Uzaktan çalışma uygulamalarının dünya çapında yaygınlaştığı ve artık rutin hale geldiği bu dönemde, Webex’e yönelik talepte de çok büyük artış yaşandı.

Görüntülü görüşme uygulamalarına olan ilgi zaten yükselişteydi; ancak salgın sonrası zirveye çıktı. Siz bu yükselişi nasıl değerlendiriyorsunuz?

İş ve günlük hayatlarımızı tümüyle evlere sığdırmaya çalıştığımız, sosyal izolasyonun hat safhaya çıktığı olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Her çapta işletme ve kamu kuruluşları, bir yandan üretkenliklerini korumaya ve müşteri beklentilerine yanıt vermeye, bir yandan da bu sürecin ortaya çıkardığı dinamiklere ve uzaktan çalışma yükünün gerekliliklerine adapte olmaya çalışıyor. Video konferans gibi iş birliği araçları da işte bu dönemde işletmelerin, okulların, devlet kurumlarının ve hastanelerin adeta vaz geçilmezi haline geldi.

Cisco Webex, bu süreçte 24 saatlik bir zaman diliminde 240.000’e yakın çevrim içi kayıt aldı. Webex, sadece bir günde, koronavirüs salgını öncesinde en yoğun günlerin ortalamasının dahi iki katından fazla toplantıya ev sahipliği yaptı ve toplantı sayısı 4.2 milyona ulaştı. Ayrıca mart ayındaki Webex üzerinden yapılan toplam toplantı süresi, şubat rakamlarının iki katının üzerine çıktı ve 14 milyar dakikayı buldu.



Güvenlik tarafında neler yapıyorsunuz?

Tüm dünyanın artık online olması ve toplantı odalarının evlere taşınmasıyla birlikte . ister istemez kötü niyetli aktörlerin iştahını kabartan bir ortam ortaya çıkıyor. Hassas kişisel ve kurumsal verilerin sıkça paylaşıldığı iş birliği araçları en öncelikli hedefler haline geliyor. Ve de dolayısı ile güvenlik olmazsa olmazı halinde. Dünyada, işletmelere yönelik güvenlik hizmeti veren en büyük şirket olan Cisco da video konferans uygulaması Webex’te paylaşılan verilerin güvenliğini sağlamak üzere sınırsız bir destek sunuyor ve en yüksek güvenlik standartlarını hayata geçiriyor. Fortune 500 listesindeki şirketlerin %95’inin Webex’e güvendiklerini beyan etmesi de hayata geçirdiğimiz tedbirlerin ne denli isabetli ve efektif olduğunun bir kanıtı. Bu güveni tesis etmede Cisco olarak ilkemiz daima ödün vermeden iş birliği olmuştur.

* Cisco, yeni döneme yönelik güvenlik uygulamalarını duyurduğu 10 Mart’tan itibaren 9 milyon yeni kullanıcı kazandı.

* DNS katmanı güvenlik ürünü olan Cisco Umbrella ve VPN çözümü Cisco AnyConnect kayıtlarında da 3 haneli yüzdelik artışlar gözlemledik. Çok faktörlü kimlik doğrulama çözümü Duo Security’ye, dünya genelinde 3.300’den fazla yeni kuruluş kaydoldu. Bu, normal dönemdeki haftalık yeni üye sayısının 2 katına denk geliyor.

* Cisco Güvenlik İş Birimi’nin, uzaktan çalışan iş güçlerinin güvenliğinin desteklenmesi konusunda işletmelerden aldığı talep, pandeminin başlamasından önceki döneme oranla 10 kat artış gösterdi.

* Geçtiğimiz haftalarda, Cisco Umbrella (DNS-katmanı güvenlik) web üzerinden talep edilen ücretsiz lisans sayısında salgın öncesine kıyasla yüzde 100 artış gördü.

Cisco olarak, güvenliği sağlamak adına hayata geçirdiğimiz tedbirlerden bazıları da şöyle:

* Cisco kullanıcı bilgilerini üçüncü parti şirket ve şahıslara kiralamaz ya da satmaz.

* Cisco sanal toplantı odaları için toplantı kimlik bilgileri atanmasını ve şifrelerle güvenliğin sağlanmasını sağlar.

* Webex’in varsayılan güvenlik ayarları, 2 bağlantı noktası arasındaki bağlantıyı izinsiz izleme saldırılarını önler.

* Webex kullanımda olan ya da kullanılmayan veriler için uçtan uca şifreleme sistemi kullanır. Şifre çözme için gerekli anahtar müşterinin kontrolündedir.



Ofisten çıkıp evinde çalışanlara güvenlik bazında neler tavsiye edersiniz?

Bu süreçte alınacak bazı basit tedbirlerle, hassas verilerin ve kişisel bilgilerimizin korunması mümkün olacaktır.

- Özellikle herkes evinden ve güvenilir olmayan ağlar üzerinde çalışırken, çevrimiçi konferans için şifreleme yapılması.

- Toplantıların (ve kayıtların) şirketin SSO’su (tek oturum açma) ve çok faktörlü kimlik doğrulaması (MFA) ile korunması.

- Mikrofon, kamera, ekran paylaşımı ve dosya paylaşımı gibi kullanılmayan tüm özelliklerin devre dışı bırakılması

- Eğer ekran paylaşılacaksa, masaüstü bildirimlerinin devre dışı bırakılması ve duvar kâğıdı ile diğer pencerelerde, paylaşmanın sakıncalı olabileceği bir unsur ya da içerik bulunmadığından emin olunması.

- Aynı toplantı kodlarının ve şifrelerin kullanılmaması.



İş yapış şekilleri değişiyor, home ofis modeli yaygınlaşıyor. Yakın gelecekte iş dünyasında ne gibi yenilikler, dönüşümler yaşanacak?

COVID-19 salgını sadece günlük hayatlarımızı değil global ekonomiyi, müşteri beklentilerini ve iş yapış şekillerini de kökünden değiştiriyor. Üstelik bu değişimin etkilerinin, salgın kontrol altına alındıktan sonra da sürmesi kaçınılmaz görünüyor.

Sosyal karantina sürecinde pek çok işletme uzaktan çalışma prensiplerine ayak uydurma ve online iş yapma becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Mevcut kriz ağır bir ekonomik tahribata yol açtığı gibi yeni fırsat alanlarının doğmasına da zemin hazırladığına inanıyorum.

Yakın gelecekte, salgın tehdidi ortadan kalksa dahi, sağlıktan kültür-sanat etkinliklerine, eğitimden alışverişe kadar pek çok alanda çalışma ve hizmet şekilleri online platforma taşınacak. Eskiden sadece bir seçenek olarak değerlendirilen evden çalışma uygulaması, pek çok sektörde artık rutin hale gelecek. Sanal etkinlikler daha düşük maliyetle çok daha geniş kitlelere ulaşma imkânı sunacak. Market alışverişinden fatura ödemelerine kadar günlük hayatın pek çok noktasında online talep ve hizmetler çok öne çıkacak. Sanal alışveriş hizmeti sunan market zincirlerinin, salgın döneminde çok sayıda yeni eleman istihdam etmesi örneğinde olduğu gibi, mevcut iş kollarında radikal değişimler yaşanacak ve hatta yeni iş kolları ortaya çıkacak. Bugün en çok talep gören meslekler, bundan 10 hatta 5 yıl önce mevcut dahi değildi. Benzer bir dönüşümü, COVID-19 sonrası dünyada da gözleme ihtimalimiz oldukça yüksek.

Yeni dönemin gereklilik ve dinamiklerine ayak uydurarak gerekli dijital dönüşümü sağlayan ve yeni gerçekliğe yönelik yatırım yapan şirketler, rekabette bir hatta birkaç adım öne çıkacak.