Bugünün ve geleceğin iş dünyası hibrit bir dünyada varlığını sürdürecek

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Pandemi sürecinde iş dünyası çok hızlı bir şekilde dijital dönüşüm sürecine girdi. Kimi şirketler bu sürece hızlıca adapte olurken, bazıları ise yeterli donanıma ve çözüme sahip olmadığından büyük sıkıntılar yaşadı. Microsoft ise uzun yıllardır hibrit çalışma modeli özelinde kullanışlı çözümler üretiyor ve Türkiye dahil dünya genelinde bu çözümlere büyük bir ilgi söz konusu.

Peki Modern bir iş yeri için yeni normal nasıl görünüyor?

Microsoft Orta Doğu ve Afrika olarak kısa süre önce Boston Consulting Group ve KRC Research ile yeni bir araştırma başlattı. Hem liderlerden hem de çalışanlardan gelen geri bildirimler ise net bir tabloyu ortaya koyuyor. Bu araştırmaya göre herkes daha esnek bir gelecek istiyor. Liderlerin çoğu, esnek çalışmayı en iyi yetenekleri elde tutmanın ve aynı zamanda daha fazla verimlilik elde etmenin güçlü bir yolu olarak görüyor. Çalışanlar arasında gerçek bir denge arzusu var. Genel olarak, insanlar haftanın daha az gününü ofislerinde geçirmek istiyor.

İşte yapılan araştırmadan bazı çarpıcı notlar:



On liderin en az dokuzu (%93) uzun vadede daha hibrit bir çalışma yöntemi bekliyor.



Çalışanlar, her beş iş gününden yaklaşık ikisini ofis dışında çalışarak geçirmek istiyor.



Uzaktan çalışma yöntemleri daha yaygın hale geldikçe, çalışanlar birbirleriyle daha az bağlantılı ve işbirliği konusunda daha az katılımcı hissettiklerini belirtiyor.

Çalışanların karşılaştıkları ilk üç zorluk ise şöyle: Ekip uyumunu sürdürmek, şirket kültüründen uzaklaşmak ve artan silolarla başa çıkmak.

Liderlerin %97’i bu durumu en büyük dönüşüm önceliği olarak görüyor.

Aslında çalışanlar, mesai saatlerinin %50 kadarını iyi bir şekilde kullanamadıklarını düşünüyor.

Hemen hemen tüm liderlerin (%97), iş yerinde yeniliği ve esnekliği en önemli dönüşüm önceliği olarak görüyor.

On liderden dokuzu (%94), uzun vadede daha hibrit bir çalışma yöntemi bekliyor ve şirketlerin büyük bir çoğunluğu (%90) artık esnek bir çalışma politikasına sahip.

Çalışanlar da daha fazla esneklik istiyor: Ortalama olarak, insanlar her beş iş gününden yaklaşık ikisini ofis dışında geçirmek istiyor.



Liderler, çalışmak için daha hibrit bir yaklaşım sürdürmenin mecburi bir iş değeri olduğunu düşünüyor. Örneğin liderler, uzaktan çalışmanın maliyet tasarrufu sağlamasını bekliyor.

Liderlerin çoğunluğu (%77), artan sürdürülebilirliği uzaktan çalışmayı benimsemek için temel bir neden olarak görüyor ve bunun trafiğin yoğun olduğu saatlerdeki tıkanıklığı ve gereksiz iş seyahatlerini azaltmada bir rol oynamak için fırsat olduğunu düşünüyor.

Çalışanlar ofis dışında çalışmanın sayısız faydasını görüyor. Kendilerini profesyonel yaşamlarında daha özgün bir şekilde gösterebileceklerini hissediyor.

Geleceğin iş dünyasının ortak paydası: Hibrit çalışma modeli

Hibrit çalışmanın kalıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yeni süreçten işverenler de çalışanlar da oldukça memnun ve geleceğin dünyasında iş dünyası çok daha esnek ama bir o kadar verimli bir yapıda olacak.

Elbette bu süreci kolaylaştıran, liderlerin ve işletmelerin hibrit çalışma modeline kolayca adapte olabilmesini sağlayan çözümler de var. Modern İş Yeri kavramının temelini oluşturan ve hibrit çalışma modelinde işletmelerin ve çalışanların hayatını kolaylaştıran Microsoft’un geliştirdiği pek çok çözüm bulunuyor.



Gelelim Microsoft Teams platformuna. Hibrit çalışma modelinin en kullanışlı platformlarından biri olan Microsoft Teams'i bugün milyonlarca insan kullanıyor.

*Gerçek zamanlı gürültü kesme özelliği, klavye tuşları ya da dışarıdan gelen sesler gibi rahatsız edici arka plan gürültüsünü en aza indirerek söylenenlerin rahatça duyulabilmesini sağlıyor.

*Büyük çaplı görüntülü toplantılarda söz almak çok kolaylaştı. Teams şimdi, videoda el kaldırma hareketlerini algılıyor ve söz isteyen çalışanlar kendilerini daha rahat ifade edebiliyor.

*Yeni başka bir özellik olan Teams Rezervasyonlar ile doktor muayenelerinin zamanlamasını yapmak, randevu ayarlamak kolaylaşıyor.

*Teams, devam eden görüşmelerin daha verimli geçmesi için ayrı bir pencerede sohbet etmeye de olanak tanıyor.

*Çevrimdışı ve düşük bant genişliği desteği sayesinde Teams, internet bağlantısı olmasa bile sohbet mesajlarının okunmasına ve yanıtlanmasına imkân veriyor.

*RealWear adlı akıllı başlığı kullanan endüstriyel saha çalışanları, Teams entegrasyonunun sesli komutla sağladığı “eller serbest” özelliği sayesinde hiçbir cihaza dokunmadan, sorguladıkları bilgilere erişebiliyor ve diğer uzmanlarla uzaktan iletişim kurabiliyor.

Windows Sanal Masaüstü ile iş bilgisayarına, uygulamalara ve dosyalara her yerden güvenli erişim

Microsoft Azure’da sunulan Windows Sanal Masaüstü uygulaması iş bilgisayarındaki masaüstünü ve uygulamaları sanallaştırılabiliyor ve istenen cihazda bunları kullanıma sunuyor. Kimin hangi şartlarda hangi dosyalara ve uygulamalara erişebileceği önden karar veriliyor. Böylece çalışanlar, güvenli, güncel ve yüksek performanslı bir sanal ortamda işlerini yürütebiliyor. Ofis dışındaki kullanıcılar, bir web tarayıcısı aracılığıyla istenen dosyalara ve uygulamalara, iş yerindeki bilgisayarlarının sahip olduğu özelliklere kavuşuyor.



Microsoft Viva iletişim malzemelerini, bilgiyi, eğitimi, kaynakları ve içgörüleri bir araya getiren bir çalışan deneyimi platformu. Viva ile insanlara ve ekiplere her yerde en iyi çalışmalarını ortaya koyma gücü veren bir kültüre olanak tanıyabilirsiniz.

Microsoft Viva Konular, kurumunuzdaki içeriği ve uzmanlığı otomatik olarak düzenlerken bu sayede insanlar bilgileri kolayca bulabiliyor ve çalışmalarında bu bilgileri kullanabiliyor. Microsoft Viva Konular yapay zekadan yararlanıp her gün kullanılan uygulamalardaki uzmanlığı yüzeye çıkararak insanların bilgiyi yararlı hale getirmesine yardımcı oluyor. Viva Konular yerleşik güvenlik ve uyumluluk özellikleriyle uygulamalar ve ekipler genelinde içeriği otomatik olarak düzenliyor.

Microsoft Viva Bağlantılar herkesin katılımcı ve bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış modern bir katılım deneyimine geçmenizi sağlıyor.

Microsoft Viva Öğrenme gereken zamanda ve gereken yerde hem resmi hem de resmi olmayan eğitimle çalışanları güçlendirir ve bu şekilde insanların çalışırken öğrenmelerini kolaylaştırıyor.

Microsoft Viva Analizler insanların ve işletmelerin üretkenlik ve dengeli yaşamı geliştirmeye yönelik veri odaklı, gizliliği koruyan içgörüler ve önerilerle başarıya ulaşmasına yardımcı oluyor.



Güvenlik

Elbette çalışma hayatını bu kadar kolaylaştıran ve verimli kılan Microsoft, güvenlik zaafiyetine de geçit vermiyor. Microsoft, dijital dönüşüm tarafından desteklenen daha güvenli bir dünya oluşturmak için verilerinizi güvenli bir şekilde ve hem gizlilik gereksinimlerine hem de yasal gereksinimlere uygun şekilde işliyor.

Zaten Microsoft Başkan ve Hukuk İşleri Direktörü Brad Smith'in sözleri de şirketin güvenliğe verdiği önemi çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor:

“İnsanları koruyamıyorsak bize duydukları güveni hak etmiyoruz demektir.”

Microsoft, güvenlik işi gelirinde 10 milyar doları aşarken Microsoft Güvenlik, iki süper güvenlik gücünü ortaya koyuyor: tüm bulutlarda ve tüm platformlarda bütünleşik bir yaklaşım ve inanılmaz yapay zeka ve otomasyon.

Microsoft'un güvenlik uzmanlarından oluşan küresel ekibi, müşterileri korumak için her gün trilyonlarca sinyali çözmek amacıyla en son teknoloji ürünü yapay zeka ve makine öğrenmesinden yararlanıyor.

Microsoft'a sağladığınız verilerin gizliliğinin korunması ve bu verilerin yalnızca beklentileriniz doğrultusunda kullanılması konusunda bir güven alışverişi söz konusu. Bu beklentileri karşılamak için Microsoft size bazı taahhütlerde bulunurken bunları sözleşmeye dayalı güçlü garantilerle destekliyor.







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