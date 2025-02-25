×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERTeknoloji Haberleri

Bu hatayı Elon Musk bile yapıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Twitter#X#Elon Musk
Bu hatayı Elon Musk bile yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 10:08

Bazen X yerine Twitter yazdığınız oluyor mu? Yalnız değilsiniz, sahibi de bunu yapıyor...

Haberin Devamı

Milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından ismini X olarak değiştirmişti.

Bu değişiklik pek çok kullanıcı için "kabul edilemez" olsa da, Musk kararından dönmedi ve mavi kuş, X olarak kaldı.

Tabii kullanıcılar hâlâ sosyal medya platformundan bahsederken Twitter ismini kullanıyor ve zaman zaman bu yüzden tepki gördükleri de oluyor.

Ancak paylaşılan bir tweet, bu alışkanlığın X'in sahibi tarafından bile sürdürüldüğünü gösterdi.

Elon Musk, Pazartesi günü X üzerinde paylaştığı gönderisinde "Twitter daha az kişiyle çok daha fazla özellik ekledi" ifadelerini kullandı.

Musk, aslında DOGE'yi öven başka bir hesaba yanıt veriyor ve daha az kişiyle, daha çok iş yapılmasının "Twitter'da işe yaradığını" bu yüzden, ABD hükümetinde de işe yarayacağını söylüyordu.

Musk'ın X gönderilerini gözden geçirince, platformu X değil de Twitter olarak adlandırmayı ilk kez yapmadığını görüyorsunuz.

Muhtemelen son da olmayacaktır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Twitter#X#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!