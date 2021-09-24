Bu ağa bağlanılamıyor hatası nasıl düzeltilir? İnternet yok güvenlik sorunu nasıl çözülür?

Haberin Devamı

Bu ağa bağlanılamıyor hatası internetten kaynaklı olan bir problem olabilir. Öncelikle sorunun tespitini yapmadan internet ayarlarının tam ve eksiksiz bir şekilde olduğundan emin olmanız gerekmektedir.

BU AĞA BAĞLANILAMIYOR HATASI NASIL DÜZELTİLİR?

Windows işletim sistemlerinden en sık karşılaşılan bağlantı problemlerinden bir tanesi olan bu ağa bağlanılamıyor hatası wifi ile kaynaklı olan bir hata olarak bilinmektedir. Bu ağa bağlanılamıyor hatasının çözümü için ilk olarak ağı unutmanız gerekmektedir. Ağı unutun ve tekrardan bağlanın. Bu hata ile karşılaşınca yapılacak olan ilk işlemin başında yer almaktadır. Daha sonra ağı yeniden başlatın. Eğer ağın kaynağına doğrudan yakınsanız modeme res atmayı da ihmal etmeyin. Daha sonra ağa tekrardan bağlanmayı deneyin. Windows 10 bilgisayarlarda ağı nasıl unutacağınızı bilmiyorsanız ilk olarak;

Sağ altta yer alan ağ simgesine tıklayın ve ağ ve internet ayarları sekmesine basın. Buradan da Wifi yazan seçeneğe tıklayın. Wifi seçeneğine sağ tıkladıktan sonra ağı unut seçeneği hemen karşınıza çıkacak ve ağı unuta basarak ağ ile bilgisayarınızın bağlantısını tamamen kesin.

Haberin Devamı

Ağı unuttuktan sonra şifreyi tekrardan girerek bağlanın ve sorun genellikle çözümlenmiş olacak.

İNTERNET YOK GÜVENLİK SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bunun için ilk olarak servis sağlayıcınız ile görüşebilir soruna doğrudan ana makineden müdahale edilmesini isteyebilir ve bu şekilde sorunu çözebilirsiniz.