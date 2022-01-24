BtcTürk 503 hata kodu nedir? BtcTürk çöktü mü, neden açılmıyor? İşte son açıklamalar

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Btc Turk'te yaşanan internet erişim sorunu mobil uygulama ve web sitesine girişi engelledi. BtcTürk hata kodu 503 sitenin girişinde yer aldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.

BtcTürk hata kodu 503, sunucu tarafında bir hata olduğunu ve gelen isteklerin işlenemeyebileceğini belirten HTTP hata kodlarından bir tanesidir. “Service Unavailable” hatası kullanıcıya erişmeye çalıştığı internet sitesinin yer aldığı sunucunun geçici olarak mevcut olmadığını göstermektedir.

BTCTURK ÇÖKTÜ MÜ?

Btc Turk'ten konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Değerli kullanıcılarımız,

Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

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Konuyla ilgili Twitter'dan yapılan ikinci açıklamada ise sorunun devam ettiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi;

Değerli kullanıcılarımız,

Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle #BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz ve Azure Mühendisleri konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Konuyla ilgili yeni açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.