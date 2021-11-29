BtcTürk çöktü mü? BtcTürk hata kodu 503 ne demek? Resmi açıklama geldi

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BtcTürk hata kodu 503, sunucu tarafında bir hata olduğunu ve gelen isteklerin işlenemeyebileceğini belirten HTTP hata kodlarından bir tanesidir. “Service Unavailable” hatası kullanıcıya erişmeye çalıştığı internet sitesinin yer aldığı sunucunun geçici olarak mevcut olmadığını göstermektedir.

BtcTürk tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

Değerli kullanıcılarımız, Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle bazı kullanıcılarımız #BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşamaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.