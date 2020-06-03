BT yöneticileri, ailesiyle geçirebileceği önemli günleri kaçırdı

Hazırlanan raporda, Türkiye’de vaka müdahalesinden sorumlu çalışanların %24’ünün önemli kişisel buluşmaları kaçırdığı, %32’sinin fazla mesai yaptığı ve %28’inin fazladan stres yaşadığı ortaya çıktı. Hatta %23’ünün tatilini iptal etmek zorunda kaldığı anlaşıldı. Veri sızıntısı riski her an sürerken, kurumların veri güvenliğini kontrol altında tutması ve vakaların çalışanlara ve özellikle COVID-19 salgını sırasında şirketin itibarına olumsuz etki yapmasını önlemesi gerekiyor.

İş stresi, çalışanların iş ve hayat dengesine, verimliliğine ve motivasyonuna zarar veriyor. Çalışanların %76’sı iş stresinin kişisel ilişkilerini etkilediğini belirtirken, bu yüzden işini bırakanların oranı ise %16 seviyesinde. Özellikle insanların evden üretken bir şekilde çalışmaya uğraştığı bu dönemde stres sorununu dikkate almak gerekiyor. Bu stres, çalışanların verimliliğinin azalmasına, iş performansının düşmesine ve sonuç olarak doğrudan finansal zarara neden olabiliyor. Örneğin, stres nedeniyle işe gelinmeyen gün sayısının artmasının büyük kurumsal şirketlere maliyeti yıllık 3,5 milyon ABD doları olabiliyor. Ayrıca, bu durum çalışanların şirket itibarına zarar vermesine de yol açabiliyor.

Kaspersky raporuna göre, siber güvenlik vakaları da olumsuz iş deneyimlerine katkıda bulunabiliyor. Tüm dünyada KOBİ’lerin (%48) ve kurumsal şirketlerin (%53) yaklaşık yarısı geçtiğimiz yıl en az bir kez veri sızıntısı yaşadı. Aşağıdaki grafikten şirkette yaşanan bir veri sızıntısı sonrasında durumu düzeltmekle görevli BT ve BT güvenliği yöneticilerinin yaşadığı kişisel sorunları görmek mümkün. Türkiye’de yöneticilerin en çok yaşadığı sorunlardan birinin %28 ile stres olduğu görülüyor. Gelişmiş vaka müdahalesi uygulamalarına sahip büyük kurumlarda çalışanlardan özel bir BT güvenliği departmanı bulunmayan KOBİ’lerde çalışanlara kadar tüm sistem yöneticileri böyle bir durumda çok daha fazla stres yaşıyor.

Grafik için yerel veriler

Suudi Arabistan Türkiye Avrupa META Yıllık/aylık primimi kaybettim %16 %4 %12 %10 Disiplin soruşturması açıldı %25 %11 %12 %18 Sızıntı tespit edildikten sonra defalarca fazla mesai yaptım %26 %32 %23 %29 İşte normalden çok daha fazla stres yaşadım %23 %28 %31 %30 Yıllık iznimi iptal etmek veya hafta sonu çalışmak zorunda kaldım %23 %23 %22 %20 İşte kalmak zorunda olduğumdan önemli bir aile buluşmasını kaçırdım %30 %24 %19 %27 Zamanımı vakaya ayırdığımdan başka bir işin son tarihini kaçırdım %23 %25 %25 %25

Kaspersky Amerika İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Alena Reva, “Şirketlerde yaşanan siber güvenlik vakalarından bahsederken genellikle para, müşteri güveni ve diğer kurumsal sonuçlar gibi konulara odaklanıyoruz. Ancak dikkate almamız gereken başka bir konu daha var: Çalışanlar böyle vakalarda neler yaşıyor? İş yerinde stresin artmasının veya iş ile yaşam dengesinin bozulmasının çalışanların verimliliğini ve daha da önemlisi fiziksel ve ruhsal sağlığını etkilediğini söyleyeme gerek bile yok. Bu durum kesinlikle hafife alınmamalı çünkü dışarıda olumsuz düşüncelerini paylaşan çalışanlar markanın itibarına zarar verebilir. Veri sızıntısı nedeniyle itibarı sarsılan bir şirket için böyle bir durum özellikle son derece önemlidir.” dedi.

Veri sızıntılarının çalışanlara minimum etki etmesi için kurumlar şu adımları atabilir: