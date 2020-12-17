BT harcamalarında siber güvenlik öne çıkacak

Geliştiriciler, şirketlerin teknolojilerinde ve veri stratejilerinde daha fazla söz sahibi olacak

Tüm sektörlerde şirketler yazılımların kurulum sürecinde hataları erkenden fark ederek ortadan kaldırmaya odaklanacaklar. Bu süreçte CIO’lar şirketleri teknolojik açıdan yönlendirmeleri için geliştirme ekiplerine daha fazla güvenecekler. Geliştirme ekipleri, geçmişten bugüne kadar, veri yönetimlerini buluta taşımak için üst kademeden aşağıya doğru inen bir yaklaşım benimsemiştir. Ancak özellikle pandemi döneminde bulut tabanlı ortamların güçlendirilmesiyle birlikte dünyada pek çok şeyin değiştiği gibi bu durum da değişti. 2021'de artık veri stratejisi sürecinde DevOps ekipleri çok daha fazla söz sahibi olacak. Aynı zamanda bulut veri yönetimi tekniklerin de artmasıyla birlikte, iş yüklerinin mobilitesinde daha büyük bir artış göreceğiz.

Bulut tabanlı platformlarda verilerinin korunmasına ve yönetilmesine daha fazla odaklanılacak

Dağıtılmış iş gücü bir süredir artan şekilde talep gören bir yaklaşımken Covid-19 salgınıyla birlikte üzerinde çok daha fazla durulan bir konu haline geldi. Veeam CTO’su ve Ürün Stratejisinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Danny Allan'a göre evden çalışmayı önümüzdeki yılın ortasına kadar uzatan pek çok şirket, giderek daha fazla şekilde Microsoft Teams ve Slack gibi bulut tabanlı birlikte çalışma platformları üzerinden işlerini sürdürmeye devam edecek. Bu da daha fazla ekibin, bu platformlar üzerinden gerçekleşecek veri akışını depolamak için bulutun gücünden yararlanmaya çalışacağı anlamına geliyor. 2021'de de bunun sonucu olarak, Teams gibi birlikte çalışmaya olanak sağlayan platformlara yönelik veri koruma ve yönetimine daha fazla odaklanılacak, farkındalık artacak.

Donanımda yaşanan düşüşle birlikte yazılım tanımlı modeller daha çok ön plana çıkacak

Yazılım tanımlı modellere geçildikçe cihazlar da çekiciliklerini kaybedecekler. 10 yıl önce herkes, bu parlak yeni oyuncakları ellerine alıp kullanmak istiyordu. Ama öngörülenden daha kısa sürede bu çekiciliklerini kaybettiler. Daha doğrusu, hizmet olarak yedeklemeye (BaaS) ve cihazlardan uzaklaşmaya doğru bir değişime şahit olduk. Pandemi süresince uzaktan çalışma modeli 2020'de donanımların nasıl kullanıldığını doğrudan etkiledi. 2021’de de devam edeceği öngörülen bu yaklaşım sonucunda yazılım tanımlı modeller merkezde olmaya devam edecek.

Makine öğrenimi buluttaki verilerin kullanımını herkes için daha kolay hale getirecek

Kurumların, topladıkları veriler aracılığıyla kendilerine sunulan sonsuz fırsatların farkına vardıklarını görüyoruz. 2021’de verinin yeniden kullanımı kurumlar için büyük bir trend haline gelecek. Birçok kurum ve kuruluş bu konuda makine öğreniminin gücünden yararlanacak. Makine öğrenimi hala gelişmekte olan bir trend. Ancak kuruluşlar bunun sahip oldukları veriyi analiz etme ve yeniden kullanmaya ne kadar yardımcı olduğunu fark ettikçe daha da fazla benimseyecekler. Gelecekte kurumlar bulutta makine öğreniminden yararlanarak daha da akıllı hale gelecek.

Regülasyonlara uyumlulukla ilgili cezalarda artış görülmeyecek. Aksine azalmaya devam edecek

Veri gizliliğiyle ilgili düzenlemeler pek çok ülke için 2021'de de en önemli konulardan biri olmaya devam edecek. Özellikle, 2021 yılında gizlilikle ilgili yeni düzenlemelerin önerildiğini göreceğimizi tahmin ediyorum. Bununla birlikte, uyum cezaları 2020'de gördüğümüz gibi düşüş eğilimine devam edecek. 2019'da uyum cezalarında büyük bir patlama gördük ve bu da GDPR, CCPA ve diğerlerinin ne kadar ciddiye alınması gerektiğini gösterdi. Artık gerek kurumların gerek BT karar vericileri bu konuda daha dikkatli.

BT harcamalarında güvenlik ve donanım listenin başında olacak

2020'de salgının getirdiği ekonomik çalkantıya rağmen, yeni yılla birlikte genel BT harcamalarında globalde yüzde 5 ile 10 arasında bir artış bekliyoruz. Harcamalar büyük olasılıkla güvenlik, genel sistem modernizasyonları (yedekleme, uygulamalar, buluta taşınma, vb.) ve donanımların yenilenmesine olacak. Buna ek olarak, kurumlar her yıl tekrarlanan BT harcamaları için 2020'de neleri ertelediklerine bakacaklardır. Bu da her üç yılda bir yenilenmesi gereken donanım ihtiyaçlarının salgın nedeniyle ertelenmesi nedeniyle 2021'de donanıma yapılacak harcamanın listenin üst sıralarına çıkacağını söylemek doğru olacaktır.



