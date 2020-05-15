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Teknoloji
Haber Giriş: 15.05.2020 - 10:28,Son Güncelleme:

BSH, sağlık çalışanları için yüz siperi üretiyor

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BSH, sağlık çalışanları için yüz siperi üretiyor
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BSH Türkiye, sağlık çalışanlarına ulaştırmak üzere yüz siperi üretimine başladı. BSH Grubu’nun dünya çapındaki en büyük üretim merkezi ve en önemli üç Ar-Ge merkezinden birinin yer aldığı Çerkezköy Üretim Tesisleri’nde günde 5.000 adet yüz siperi üretiliyor.

Türkiye’de Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markaları ile üretim yapan BSH Türkiye, Covid-19 salgınıyla mücadelede en büyük fedakarlığı gösteren sağlık çalışanlarına ulaştırmak üzere yüz siperi üretimine başladı.

BSH Grubu’nun dünya çapındaki en büyük üretim merkezi ve en önemli üç Ar-Ge merkezinden birinin yer aldığı Çerkezköy Üretim Tesisleri’nde 3D yazıcı ve kalıp dizayn ile yüz siperlerini seri imalata hazırlayan BSH Türkiye, günde 5.000 adet yüz siperi üretiyor.

Üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle sağlık çalışanlarının yanı sıra çalışanları ve taşeronları için de yüz siperi üreten BSH Türkiye, ilk etapta 7.000 adet yüz siperini çalışanlarına ve taşeronlarına ulaştırdı. BSH Türkiye, çalışanlarının ve taşeronların ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha fazla yüz siperini üretip göndermeye devam edecek.

BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın “Türkiye’nin ve dünyanın içinde bulunduğu zorlu pandemi sürecinde BSH Türkiye olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek ve bu süreçte kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarımıza destek olmak adına yüz siperi üretimine başladık. 3D yazıcı ve kalp dizayn ile yüz siperlerini çok kısa bir sürede seri imalata hazır hale getirdik. Çerkezköy Üretim Tesisleri’nde vardiya sistemi ile 24 saat gece gündüz hiç durmadan çalışarak günde 5.000 adet yüz siperi üretiyoruz. Bu zorlu süreci dayanışma ruhuyla aşacağımıza inancımız tam.” dedi.

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