Brisa’dan yeni gelişim ve mentorluk programı

Brisa, girişimcilere yönelik programlarına bir yenisini ekledi. Brisa’nın Start Up Pitch Perfect adını verdiği ve Viveka İnkübasyon Merkezi ile Brisa Akademi iş birliğiyle hayata geçirdiği bu gelişim ve mentorluk programı kapsamında 11 Brisalı mentor 11 Girişimci ile buluştu.

Müşteri görüşmeleri ve iletişim stratejileri konusunda kendini geliştirmek isteyen startuplara yönelik tasarlanan Startup Pitch Perfect programı kapsamında girişimcilere 50 saatin üstünde mentorluk seansı ile Brisa Akademi desteğiyle; Hikâye Anlatıcılığı, Müşteri Memnuniyeti, İkna ve Pazarlık Becerileri üzerine online eğitimler verdi. Kasım 2020’de başlayıp Şubat 2021’de sona eren program boyunca girişimciler daha önce başarıya ulaşmış girişimcilerin deneyimlerini dinleme ve “Startup iş birliklerinde karşılıklı hukuki koruma” konusundaki webinara katılma fırsatı da buldular.

Programın final gününde, girişimciler Brisa çalışanlarına sunum yaptı. Sunumları bir girişimci gözüyle dinleyen Brisalılar, yatırıma değer gördükleri projelere oy verdi. En çok sanal yatırımı alan proje Patika Robotics olurken, izleyicilerin kalbini kazanan girişim ise Xena Vision oldu.

Brisa CIO’su Tekin Gülşen, Brisa’nın startuplara bakışı ve Startup Pitch Perfect Programı ile ilgili şunları söyledi: “Brisa olarak startup dostu bir firmayız. Startup iş birlikleri ile hem yeni girişimcilere fırsat vererek Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunuyoruz hem de bunu bize farklı bakış açıları ve yetkinlikler getiren bir fırsat olarak görüyoruz. Startup taramaları ve Yolculuğun Öncüleri açık çağrı platformumuzla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla her sene 150 yeni girişimciyi iş birimlerimizle tanıştırıyoruz. Startup Pitch Perfect Programı da bu anlayışın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Viveka İnkübasyon Merkezi ile başlattığımız program ile Brisa Akademi eğitim yetkinliğimizi ve İnovasyon ekiplerimizin startup’larla yaptıkları iş birliklerinden edindikleri deneyimi ekosistemdeki girişimcilere aktarmayı hedefledik. İç yetkinliklerimizi girişimcilere aktararak aslında sektörde mevcut bilgi birikiminin devridaimini de sağlıyoruz. Bu programı ayrıca Brisa ekiplerimizin mentorluk ve iş birliği yetkinliklerini geliştirdiği için de önemli buluyoruz. Girişimcilerle iş birliklerimiz devam edecek.”