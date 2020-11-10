Brezilya’nın avcı bankacılık yazılımı dünyaya yayılıyor

Hem Latin Amerika'da hem de dünyanın diğer bölgelerinde geniş ölçekli kötü niyetli faaliyetleriyle tanınan kötü şöhretli Tétrade serisinin bir parçası olan Guildma, yeni teknikler üzerinde aktif olarak çalışıyor, kötü amaçlı yazılımlar geliştiriyor ve yeni kurbanları hedef alıyor.

Tehdidin yeni eseri olan Ghimob bankacılık Truva Atı’nın arkasındakiler, kurbanlarına bir tür borcu olduğunu öne süren bir e-posta göndererek kötü amaçlı dosyayı yüklemeye ikna ediyor. E-posta ayrıca kurbanın daha fazla bilgi edinebilmesi için tıklayabileceği bir bağlantı içeriyor. RAT yüklendikten sonra kötü amaçlı yazılım, sunucusuna başarılı bulaşma hakkında bir mesaj gönderiyor. Mesaj telefonun modelini, kilit ekranı güvenliğine sahip olup olmadığını ve kötü amaçlı yazılımın hedefleyebileceği tüm yüklü uygulamaların bir listesini raporluyor. Ghimob çoğunlukla bankalardan, fintech şirketlerinden, kripto para birimlerinden ve borsalardan oluşan 153 mobil uygulamayı gözetleyebiliyor.

Fonksiyonları itibariyle Ghimob kurbanın cebine bir casus gibi yerleşiyor. Geliştiriciler, finansal kurumların kullandığı dolandırıcılık önleme davranış sistemleri tarafından uygulanan makine tanımlama ve güvenlik önlemlerinden kaçınmak amacıyla, dolandırıcılık adımlarını bulaştığı akıllı telefondan tamamlamak üzere virüslü cihaza uzaktan erişebiliyor. Kullanıcı bir kilit ekranı deseni kullansa bile Ghimob bunu kaydediyor ve cihazın kilidini açmak için tekrar oynatıyor. Geliştiriciler hileli bir işlem yapmaya hazır olduklarında, siyah ekran yerleşimi ekleyebiliyor veya bazı web sitelerini tam ekran olarak açabiliyor. Ardından kullanıcı o ekranı görüntülerken, geliştiriciler cihazda çalışan zaten açılmış veya oturum açmış finansal uygulamayı kullanarak arka planda dolandırıcılık işlemini gerçekleştiriyor.

Kaspersky istatistikleri, Ghimob’un hedeflerinin Brezilya dışında Paraguay, Peru, Portekiz, Almanya, Angola ve Mozambik'te bulunduğunu gösteriyor.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Fabio Assolini, "Latin Amerikalı siber suçluların dünya çapında erişime sahip bir mobil bankacılık Truva Atına ulaşma arzusu uzun bir geçmişe sahip” diyor. “Bunun bir yansıması olarak Basbanke'yi ve ardından BRata'yı daha önce görmüştük. Ancak her ikisi de ağırlıklı olarak Brezilya pazarına odaklanmıştı. Ghimob ise uluslararası genişlemeye hazır ilk Brezilya mobil bankacılık Truva Atı. Bu yeni kampanyanın, tanınmış bir Brezilya bankacılık Truva Atı'ndan sorumlu Guildma tehdit aktörü ile ilgili olabileceğine inanıyoruz. Bunun birkaç nedeni var, ancak temelde aynı altyapıyı paylaşıyorlar. Finansal kuruluşların kimlik doğrulama süreçlerini iyileştirirken, sahtekarlıkla mücadele teknolojisini ve tehdit istihbaratı verilerini güçlendirirken bu yeni mobil RAT ailesinin tüm risklerini anlamalarını ve yakından izlemelerini öneriyoruz.”