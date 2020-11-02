Brawl Stars’ın gözdesi İstanbul

Supercell’ in 2018 yılında global piyasaya sürdüğü günden bu yana popülaritesini koruyan Brawl Stars, günümüzde hala en çok oynanan mobil oyunlardan birisi konumunda. İlk çıktığı yıl 50 milyon indirme sayısına ulaşmış olan oyun, günümüzde en çok Amerika kıtasında popüler. Ülke bazında Amerika Birleşik Devletleri 8 milyondan fazla oyuncuyla zirvede yer alırken, onu 7 milyondan fazla oyuncuyla Brezilya takip ediyor. Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi şehir bazında en yüksek oyuncu sayısının İstanbul’da olduğu açıklandı.

Başarılı oyun şirketi Supercell, 2010 yılında Finlandiya’ da kuruldu. İlk ses getiren çalışmaları çevrimiçi olarak çiftçilik yapabildiğiniz Hay Day isimli mobil oyunlarıdır. Bu oyunun dışında diğer popüler ve günümüzde hala milyonlarca kişi tarafından oynanan Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale isimli mobil oyunlar yine Supercell’ in imzasını taşımaktadır.

Brawl Stars, hızlı ve kolay oynanabilirliğinden dolayı tercih edilen fakat ustalaşması zaman alan oyun içi mekanikleri ile adından söz ettirdi. Eğlenceli grafiklere sahip olmasının yanında rekabetçi yapısı ile insanların ilgisini üzerinde tutmakta oldukça başarılı bir yapım.

Yılın ilk döneminde başlayan pandemi sürecinde, evlerinde kalmak zorunda olan insanlar oyunlara ve özellikle mobil platformlara yöneldiler. Bu, oyun içi harcamaların ve oyun içinde geçirilen sürelerin artmasına sebep oldu. Bundan kaynaklı topluluk olarak beklentiler artmış durumda. Oyun içi etkinliklerin arttırılması ve güncelleme desteğinin sağlıklı olarak devam etmesi topluluğun forumlarda tartıştığı konular arasında.

Mobil oyunlara olan ilgi, dünyada her gün daha çok artarken mobil oyun pazarı da giderek büyümeye devam ediyor. Türkiye’de mobil oyun sektörüne olan yatırımları son zamanlarda Peak Games’in ve Rollic’in satışı ile görmüş olduk. Bu ilgi ve büyüme sadece Türkiye’de değil globalde aynı hızla ilerlemekte.

Brawl Stars' ın bu yükselen başarısını tüm dünya ile birlikte heyecanla izlemeye devam edeceğiz gibi görünüyor.



