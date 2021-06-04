Brawl Stars bakım molası ne zaman biter?

Brawl Stars bakım molası, genellikle oyuncuları olumsuz etkileyen durumların giderilmesi amacıyla kısa süreli kararlarla gerçekleştirilebilmektedir. Brawl Stars bakım molası ne zaman biteceği ise sorunun büyüklüğü ile alakalı olmaktadır. Genellikle aynı gün içerisinde tamamlanan bakım molası, eğer hatanın çapı büyükse bir günün üzerinde zaman alabilmektedir.

BRAWL STARS NEDİR?

Supercell’ in 2018 yılında global piyasaya sürdüğü günden bu yana popülaritesini koruyan Brawl Stars, günümüzde hala en çok oynanan mobil oyunlardan birisi konumunda. İlk çıktığı yıl 50 milyon indirme sayısına ulaşmış olan oyun, günümüzde en çok Amerika kıtasında popüler. Ülke bazında Amerika Birleşik Devletleri 8 milyondan fazla oyuncuyla zirvede yer alırken, onu 7 milyondan fazla oyuncuyla Brezilya takip ediyor. Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi şehir bazında en yüksek oyuncu sayısının İstanbul’da olduğu açıklandı.

Başarılı oyun şirketi Supercell, 2010 yılında Finlandiya’ da kuruldu. İlk ses getiren çalışmaları çevrimiçi olarak çiftçilik yapabildiğiniz Hay Day isimli mobil oyunlarıdır. Bu oyunun dışında diğer popüler ve günümüzde hala milyonlarca kişi tarafından oynanan Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale isimli mobil oyunlar yine Supercell’ in imzasını taşımaktadır.