Braun markası 100 yılı geride bıraktı

1921 yılında ticari hayata atılan Braun markası tam 100 yılı geride bıraktı.

Max Braun tarafından 1921 yılında Frankfurt’ta kurulan Braun ilk olarak kemer konnektörü üretiyordu. 1930'larda erkeklerin yüzünü tıraş etmek için su ve köpük yerine elektrikli bir makine kullanma tercihini gören Braun henüz çok yeni olan elektrikli traş bıçağı teknolojisi ile ilgilenmeye başladı.



Ne var ki 1. Dünya Savaşı planlarını 1950 yılına kadar ertelemesine neden oldu. Savaş sonrası Braun yeniden yapılanmaya başladı ve 1950 yılında ilk kuru folyolu tıraş makinesi, S50'yi piyasaya sürdü. Bu iki ürün Braun’un bugünkü ürün kategorilerinin temellerini attı.

1988'de, Braun, Fransız şirket Silk-épil'i satın aldı, bugün şirketin temel ve büyüme sağlayan segmentlerinden birisi olan ilk epilatörü Silk-epil EE1'i piyasaya sürdü.